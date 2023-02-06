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巷仔內／薛瑞元砲火中留任　別忘「這幾件事」還箭在弦上

▲衛福部長薛瑞元上任以來，多次與藍營立委舌戰，不過在接連砲火聲中，仍獲留任。（圖／記者葉政勳攝）
▲衛福部長薛瑞元上任以來，多次與藍營立委舌戰，不過在接連砲火聲中，仍獲留任。（圖／記者葉政勳攝）

記者許若茵／特稿

衛福部長薛瑞元上任以來，多次與藍營立委舌戰，不過在接連砲火聲中，仍獲留任。接下來，薛瑞元別忘了，受到疫情延宕多時的健保部分負擔調整必須盡快上路，疫情若無特殊變化，今年也將要讓新冠肺炎法定傳染病調降、解散指揮中心，真正回歸常態生活。

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新內閣已正式上任，衛福部長薛瑞元正式留任，引發外界狠酸是地雷內閣。4日薛瑞元陪同總統蔡英文及行政院長陳建仁視察「桃園市政府社會局安家實物銀行」，是留任後首次出席公開活動，今（6）日還將出席健保署長交接布達典禮，預計外界將會關注衛福部新任次長人選以及健保部分負擔何時確定上路。

前衛福部長陳時中投入選戰後，衛福部長一職由「好兄弟」薛瑞元接棒，然而秉持著「老莊」、順勢而為的薛，在上任後數度「金句連發」，搖身成為「大怒神」，更曾誓言要與嗆國民黨立委「梭哈、搞到底」，還一度槓上鴻海集團創辦人郭台銘，讓郭在臉書回擊政府「禽獸食祿」，引發外界熱議。

薛瑞元上任至今約200餘日，健保部分負擔原定去（111）年5月15日起調整，預計可挹注99.9億元健保收入，年底安全準備金將達1.32個月，不過考量當時本土疫情升溫，衛福部表示，為讓醫療院所專注防疫，避免加重負擔，因此暫緩實施。

薛瑞元曾喊出，疫情已經逐漸趨緩，往好的方向走，但經濟能否強力反彈仍待觀察，公告部分負擔新制到實施約需要一個月的時間，因此預計今年第一季上路，如今已2月初，箭在弦上不得不發。

此外，新冠肺炎疫情趨緩，各國即將解除新冠緊急狀態，台灣勢必也將持續鬆綁各項防疫措施，回到常態生活，只是何時能鬆綁口罩、解除隔離限制、取消就醫障礙、調降新冠肺炎法定傳染病等級、解散中央流行疫情指揮中心，也有待衛福部與指揮中心決策，防疫尾聲，薛瑞元要面臨的挑戰仍不少。

衛福部下轄10司為部會之最，業務繁雜，健保署長已由衛福部常務次長石崇良接任，外傳疾管署長周志浩將接任次長，並由指揮中心發言人莊人祥接任疾管署長，目前人事案未定，如何調動布局，同時穩健踏實推行業務，也將考驗薛瑞元與政院智慧。

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