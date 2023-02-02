LOEWE聯名《霍爾的移動城堡》 1萬3入手包款服裝總盤點
LOEWE聯名吉卜力最終章！LOEWE x《霍爾的移動城堡》系列今（2）日正式開賣，繼驚豔大家的《神隱少女》與《龍貓》聯名之作後，再度把大家喜愛的故事主角，精緻融於品牌設計中，霍爾與蘇菲、及荒野女巫都成為經典Amazona包款造型，馬魯克Hammock提包還蓄有鬍鬚，超萌的卡西法火焰變身成流蘇圍巾、Flamenco肩背包，使喚犬因因毛衣更慵懶拖著長長的毛；最精彩的莫過於，實現人人心中童趣美夢的整座「霍爾的移動城堡」後背包。LOEWE更找來周興哲與李沐搶先演繹新作。《NOWnews今日新聞》為大家一次盤點聯名包款、服裝與配件，最便宜1萬3千元就能入手。
記者蕭涵云/台北報導
《霍爾的移動城堡》作為宮崎駿廣受全球歡迎的作品之一，同時也名列日本史上最賣座電影排行榜，講述動亂的虛擬國度有一名文靜內向的製帽師蘇菲，被來到她店舖的荒野女巫詛咒而變成老婆婆，沒想到遭逢巨變的蘇菲磨練生信心，與巫師霍爾相遇並聯手阻止戰爭發生。《霍爾的移動城堡》故事充滿奇幻魔法，卻以忠誠人性及仁愛之心獲得超多共鳴。
LOEWE x《霍爾的移動城堡》聯名系列便以精緻手工藝術將動畫化為真實，世人耳熟能詳的蘇菲、霍爾、火惡魔卡西法、馬魯克、因因、稻草人及荒野女巫，紛紛現身在Puzzle、Flamenco、 Hammock、Amazona、Luna、Bracelet各式包款與小皮件，搭配流蘇、貼花、酒椰葉纖維及羽毛等細節設計，更生動栩栩如生。不只呢絨外套的內裡、襯衫及短褲都壓印上動畫場景，在毛衣或外套服裝上也都藏有可愛的故事主角蹤跡。
最受人喜歡的霍爾與蘇菲、及荒野女巫都成為經典Amazona包款造型，馬魯克Hammock提包和掛飾都蓄有鬍鬚，使喚犬因因更成為慵懶拖著長毛的毛衣設計。超萌的卡西法火焰不只成為Puzzle提包的裝飾，還直接變身成流蘇圍巾與Flamenco肩背包；甚至LOEWE全新香氛蠟燭，靈感也來自淘氣的火惡魔卡西法，一系列煙燻味蠟燭會散發出薰香、蠟菊、廣藿香、香根草、烤榛果、 豆蔻及欖香脂的芬芳。
全系列中最精彩的莫過於，化不可能為可能的整座「霍爾的移動城堡」後背包，設計師至少結合了4款LOEWE標誌性包款元素，包括Puzzle、 Flamenco、 Amazona及Hammock，實現人人心中造型超搶眼的童趣美夢。LOEWE x《霍爾的移動城堡》聯名系列最終章，已於今天在全球指定LOEWE專門店，及全球主要城市開設的期間限定店正式販售；最便宜的單品只要1萬3千元就能入手，共有卡西法毛帽、因因卡夾、稻草人卡夾、各式人物銀色手鍊等配件。