彭双浪估產業Q2後逐季向上 談薪資「政府應帶頭調整」
台北國際電玩展今（2）日登場，針對景氣，台北市電腦公會理事長，同時也是友達董座的彭双浪表示今年第二季以後，會看到逐季往上走的趨勢，預估今年總體電子產業應該會比去年要好。另外，針對新內閣，他希望能協助受疫情影響的產業，盼能持續解決「五缺」問題。另外，談到薪資，他認為不能只有呼籲企業要加薪，政府應該帶頭調整薪資結構，讓整體薪資能夠符合市場需求。
記者許家禎／台北報導
台北國際電玩展今日登場，共有來自24個國家，265家開發商暨遊戲公司參展，呼應元宇宙議題，首度有區塊鏈、NFT、GameFi相關業者加入。會後，針對景氣部分，台北市電腦公會理事長，同時也是友達董座的彭双浪表示，去年疫情解封之後消費需求下降，還受到通膨影響，整個消費力道比較弱，也造成電子產業總體庫存較高。
彭双浪表示，今年應該在過去四到五季調整後，預估第二季以後，會看到逐季往上走的趨勢，因此今年總體電子產業應該會比去年還要好。至於美國聯準會昨日宣布升息一碼，表示通膨的壓力稍微減緩，對整個消費市場應該是有激勵的作用。
而農曆新年過後，新內閣成形，彭雙浪對新內閣有期許，他說因為過去兩年受到疫情影響，有些公司確實比較辛苦，希望新內閣能提供協助，尤其過去五缺（缺水、電、土地、工與人才）問題並未完全解決，期盼新內閣能有所作為讓產業無後顧之憂，可以持續投資。
至於外界關心台灣低薪問題，彭双浪坦言「我們的政府官員就是領低薪」，他認為不能只呼籲企業界要加薪，政府應該帶頭調整薪資結構，讓整體薪資能夠符合市場需求。