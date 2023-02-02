盧秀燕邀陳建仁出席經典賽　為中華隊加油

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盧秀燕強調，台中市具有舉辦重要國際棒球賽事的豐富經驗，也是這次賽事的主場，擁有台灣首屈一指的國際標準棒球場「台中洲際棒球場」，非常榮幸成為台灣賽事中的主要協辦城市，不僅可提高台中市的國際能見度，更能展現台灣參與國際賽事的能力，也可掌握商機行銷城市，市府「有決心、有誠意」，一定全力以赴籌備，迎接世界球迷到台中觀賽，營造中華隊最佳主場。
院會中六都首長提到統籌分配款，盧秀燕發言時，她提到，她過去擔任立委時有長時間在財政委員會，清楚了解中央統籌及地方分配款，因此她建議與其讓各縣市都彼此相爭，中央更應該「把餅做大、比例不變」，增加總體分配款整體數額，讓六都都能順利爭取到資源。
另外，行政院副院長鄭文燦與六都首長接受媒體聯訪，盧秀燕說，這是新閣揆上任後，也是疫情之後的首次院會，六都首長都很高興行政院再度受邀參加，也感受到陳院長和鄭副院長的誠意，於院會後再邀請六都首長到政院玉山廳茶敘，傾聽地方心聲並且解決六都問題；她稱讚陳院長的表現相當有誠意、也很有耐性，而且仔細聆聽各位首長們的意見，她覺得這是一個新的開始，也是一個好的開始，希望院方與地方之間「充分、耐心、誠懇的互相溝通」能夠持續下去，她之後也會定期定參加期院會，繼續表達意見、反映需求。
此外，盧秀燕也提到，她已邀請陳院長及六都首長參加「2023世界棒球經典賽（WBC）」開幕首戰，希望讓台中及各縣市被世界看見，陳院長已收到她的邀請函，陳院長也表示很高興收到邀請，她也會靜待佳音。