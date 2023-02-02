影／台灣網紅換古裝遊會安　越南最美古都

越南廣南省的會安古鎮（Hoi An）在國際享負盛名，曾被知名旅遊雜誌《Travel and Leisure》票選為2019 年全球第一名旅遊城市，更名列「美國國家地理雜誌」 票選之「五十個人生不可錯過的旅遊勝地」。這次，越南強尼來會安古城遊玩，帶大家入住CP值超高的飯店，以物美價廉的價格入住五星級飯店，歡迎撐過疫情的大家能來越南旅遊。
記者賴正琳／綜合報導
除了推薦當地飯店之外，越南強尼前往「會安古城主題公園」，並觀賞「印象會安」秀，同時悠哉地逛園區。在主題樂園內，可以感受歷史古城的風采，並且有多家紀念品店。另外，可以換穿越南當地傳統服飾，女孩可以穿越南超美的奧黛，男孩則能換越南龍袍，非常趣味。甚至，街上還會有走動的越南式步輦，讓遊客搭乘和拍照。主題公園非常大，其中的傳統建築很多，連「忍者學校」都有一座園區。喜歡拍照和看表演的觀眾，一定要把這景點列入口袋名單。
Youtuber強尼畢業於國立台北大學地政系，目前旅居越南已7年，累積豐富旅遊、生活經驗。因為工作職位關係，自身在越南有投資房地產及股票經驗，時常在頻道上分享他的日常和意見，十分有趣。
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