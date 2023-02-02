美升息放緩！新台幣強升2.65角收29.7元 逾7個月新高價
美國聯準會（Fed）如市場預期只升息1碼，放緩升息腳步，美股收紅，美元指數則陷低迷，台北股、匯市今（2）日也同步走揚，新台幣兌美元收盤更大升了2.65角，收在29.7元，也是7個多月以來收盤新高價，台北外匯經紀公司成交量16.60億美元。
記者顏真真／台北報導
台股今日開高走高，終場上漲了175.03點，收在15595.16點，成交值新台幣2718.26億元，3大法人在台股合計買超新台幣237.12億元，其中外資更買超了225.38億元。
國際匯市部分，在美元指數走跌下，亞洲主要貨幣兌美元今日也大幅升值，其中韓元收在1220.30兌1美元，日圓兌美元也來到128.65價位，而人民幣中間價兌美元也大幅上調，離岸人民幣則先升後回貶。
至於新台幣兌美元今日早盤以29.9元、升值6.5分開出後，在亞幣走揚及台股上漲之下，新台幣升幅也快速擴大，一度攻上29.658元，強升了3.07角，之後升幅稍有收斂，終場新台幣收在29.7元兌1美元，較前一交易日升值了2.65角，亦創下2022年6月30日以來收盤新高價，6月29日收盤價為29.682元。