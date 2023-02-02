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不訴求藍綠對決　蔡培慧：南投補選不會是中二翻版

▲中二立委林靜儀（右）擔任蔡培慧的競總副主委，兩人有多年的好交情。（圖／翻攝蔡培慧臉書，2023.02.02）
▲中二立委林靜儀（右）擔任蔡培慧的競總副主委，兩人有多年的好交情。（圖／翻攝蔡培慧臉書，2023.02.02）

記者顏幸如／南投報導

民進黨選戰連三敗後，30天後投票的南投立委補選，背負不能輸的壓力。黨中央大批人力進駐之際，赫見立委林靜儀名列競總副主委，外界好奇是否將複製中二補選的成功經驗？蔡培慧坦言兩地民情差大多，「這是一場農村型的選舉，不會是中二翻版」。她透露這次不少策略是站在縣長選舉的失敗基礎做修正，包括減少大型造勢活動、強化陸戰及第一線口語傳播等。

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南投立委補選，民進黨決定徵召縣長選舉落敗的蔡培慧後，國民黨立刻打破既有初選機制，請出唯一在民調勝過蔡培慧的前縣長林明溱，由於第二選區是林明溱的本命區，地方多半認為老將出征，蔡培慧贏面不大，且自一月初徵召以來，不見蔡培慧有具體攻擊動作，因此開始出現耳語，指去年底縣長選舉，民進黨輸在無法團結，這次補選照樣無法整合，仍是分裂的民進黨對抗團結的國民黨。

▲蔡培慧認為南投立委補選是標準的農村型戰役，對手的陸戰打法有值得學習之處。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.02）
▲蔡培慧認為南投立委補選是標準的農村型戰役，對手的陸戰打法有值得學習之處。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.02）
但擔任競總主委的立委羅美玲看法不同，她指敗選有很大因素來自大環境，縣長選舉蔡培慧得票率42.8%，放眼全國或歷來南投縣長選舉，數字都算漂亮。蔡培慧則自謙「選輸就是輸了」，自己經過縣長選舉洗禮決定再次投入選戰，會在中央團隊協助下，修正過去錯誤。

她舉例去年九合一大選，民進黨三巨頭全國跑透透輔選，交通管制與塞車引起民眾反感，「這次減少大型造勢活動，之前總統、副總統過年廟宇走春，也儘量安排到郊區寺廟，減少對交通的影響」。她表示3月4日投票的前一週連假，目前僅安排一場大型的紙風車兒童劇團表演，「提醒爸爸媽媽們，下星期要投票囉！」

▲南投立委補選一役，蔡培慧希望是正向選舉，不打算訴求藍綠對決。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.02）
▲南投立委補選一役，蔡培慧希望是正向選舉，不打算訴求藍綠對決。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.02）
至於邀請林靜儀擔任副主委，蔡培慧表示，林靜儀老家在南投鹿谷，有地緣關係，之前林擔任不分區立委時，南投是她的責任區。但相較立委中二選區有工業區進駐的沙鹿與龍井、飛快發展的烏日、人口稠密的霧峰，投二區是標準的農村型選舉，且南投民風一向以和為貴，不適合中二補選硝煙滿天的打法。

蔡培慧透露，自己不想打藍綠對決的選戰，「我個人認為社會氣氛要改變，應該減少對立和負面攻擊，未來的訴求主軸是『為南投拚到底』，爭取想改變現狀的選民認同，給自己也給南投一次機會」。

地方政壇流傳林明溱的一句名言「管他空戰網軍，南投就是要步兵！」蔡培慧說，除了持續宣傳「南投需要改變的力量」，主攻年輕人、婦女族群，她與地方團隊會把重心放在村莊地區，「我是很務實的田庄囝仔，要一次次親自去講，選民才會認同我的理念。雖然並非握到每一雙手，票就會進來，但沒有走動不去溝通，誠意不會被看到」。

▲民進黨在地黨公職人員，將會蔡培慧陸戰幹部的主力。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.02）
▲民進黨在地黨公職人員，將會蔡培慧陸戰幹部的主力。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.02）

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