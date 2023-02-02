全道嬿變王牌殺手！《格殺福順》預告：殺人比養小孩容易
南韓影后全道嬿新作《格殺福順》電影預告與海報今（2日）首度公開，她扮成性感女殺手的形象十分吸睛，全道嬿在預告裡更說「殺人比養小孩容易」，故事發展令觀眾好奇。
記者陳雅蘭/綜合報導
《格殺福順》由擅長韓國黑色動作題材的邊聖鉉導演執導，主角人選找來影帝影后全道嬿、薛景求，實力派演員李絮、具教煥等人演出。該作劇情描述全道嬿飾演有著成功機率100%、僱凶殺人業界傳奇A級殺手，並扶養正值青春期女兒的單親媽媽雙重身分的「吉福順」，但她在與公司續約前面臨該繼續「殺人」還是該「養人」的煩惱。
《格殺福順》海報中，全道嬿穿上鮮紅色西裝，看似幹練又性感的女強人，她手裡還拿著神祕公事包，形象不同以往。在預告裡，全道嬿飾演的「吉福順」以高雅的姿態參加家長聚會時被問到職業，雖然回答在公關公司上班，但其真實身分卻是雇凶殺人企業裡的王牌殺手，遇到殺手同事薛景求、李絮與具教煥就變另一副模樣，全道嬿不僅吐出「殺人比養小孩容易」的驚人苦水，在冷酷開槍臉上被血濺到後，還說了一句：「我得在市場關門前離開。」反差形象中，也可見到在身為殺手與單親媽媽之間的困難。《格殺福順》將於3月31日獨家在Netflix上線。