元宵節當晚看今年最小滿月！2/22連2天有金星、木星合月
天文迷注意，2月份天空好多天文秀即將登場！今年最亮的彗星C/2022 E3(ZTF)在週三（2/1）通過近地點，亮度達到5等星以上，雖然之後隨著彗星逐漸遠離亮度將快速下降，預期2月中旬之後就不太容易只用雙筒望遠鏡就能看見，有興趣的民眾要把握這段時間。而在下週日（2/5）元宵節當晚，將出現今年最小滿月，金星、木星合月都在2月22日、23日接連出現，有興趣的天文迷千萬不能錯過。
記者張勵德/綜合報導
台北市立天文館指出，元宵節當晚、2月6日凌晨2時29分的「望」，將是是今年最小滿月，視直徑只有發生在今年8月31日今年最大滿月的88%，用肉眼就能觀測，若以拍攝記錄將可比較出其大小明顯不同，也可驗證月球以橢圓形軌道繞行地球的有趣事實。
而到了2月22日傍晚的金星合月，夜空中最亮的金星與眉月相距不到2度，次亮的木星在其上方不遠處。2月23日傍晚，月球移至木星上方，此時一彎眉月、木星及金星相距各約6度，在西方天空整齊排成一列，吸睛美景想不多看兩眼都難！若天氣良好，或許還能欣賞到地球將陽光反射到月球陰影面而形成的「地球照」現象。
台北市立天文館強調，全年夜晚中亮星最多、最燦爛就屬冬季星空，2月份天氣沒有前段時間這麼寒冷，正是認識星座的最佳機會。天文館周末晚間19時及19時30分，在宇宙劇場以天象儀演示星空並解說星座，同時開放專業天文望遠鏡觀星，完全免費，歡迎民眾踴躍前往。