《艾爾之光》澄4支線「蔚藍聖天使」上線！3大改版活動曝

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《艾爾之光》於2月2日推出新職業改版「澄4支線．蔚藍聖天使」，「澄4支線」仁慈擁抱著所有自己需要守護之人的聖域，以自身意志幫助他人、擁抱他人，如使徒般純粹的行動，讓守護石進一步成長、並以全新型態覺醒。
「澄4支線」屬於中距離物理攻擊角色，賦靈錄效果：動作速度+2%、二階段+3%、三階段+5%。玩家可隨著三轉進程，一轉「禦城銃騎」、二轉「聖域神使」、三轉「蔚藍聖天使」觀賞角色劇情故事。本次4支線改版，技能方面重點如下：
覺醒-神聖化：覺醒時將進入神聖化狀態，神聖化狀態下無須消耗砲彈即可使用技能和連續技。
聖杯洗禮：召喚巨大的聖杯。聖水從聖杯中傾瀉而出，造成敵方的傷害，並在一定時間內恢復我方的HP、MP。
神賜加護：一次完全恢復領域內的我方人員HP、MP。
《艾爾之光》澄4支線．蔚藍聖天使三大改版活動 完成指定動作與任務 即可獲得多項道具
《艾爾之光》迎接【澄4支線．蔚藍聖天使】上線，官方同步舉辦三大改版活動，詳細內容如下：
澄 4支線改版活動：於2月2日至2月16日，與「澄」組隊，完成清除適當等級副本等任務，可收集「〔科保〕慈愛的象徵–澄」，兌換對應數量獎勵：「 〔露莉爾〕噗魯的腳印選擇箱」*1、「〔露莉爾〕魂靈痕跡回收券」*1、「〔露莉爾〕賢者的魔法石」*10、「虹霓珠」*20、「〔露莉爾〕背包擴充券(各欄位)」*1。
澄 4支線改版紀念活動：於2月2日至2月9日，累計在線時間達30分鐘，可獲得「〔科保〕角色欄擴張券」*1。
澄 4支線成長活動：於2月2日至2月16日期間創建「澄」，進行4支線指定連續任務，可獲得豐富道具，重點任務如下：
1、達成1轉，獲得「〔阿利爾〕提煉的恢復藥水」*30、「〔阿利爾〕銀河派對–機械耳麥(15天)」*1。
2、達成2轉，獲得「〔阿利爾〕坐騎化石藥丸」*30、「〔阿利爾〕最高級魔法石」*30。
3、清除「班德」或「哈梅爾」地區副本3次，獲得「〔阿利爾〕銀河派對-極光星光(15天)」*1、「〔阿利爾〕最高級魔法石」*30。
4、達成超越，獲得「〔阿利爾〕秘密副本出入許可證」*30、「〔阿利爾〕銀河派對–糖果玻璃珠(15天)」*1。
5、清除「艾里希溫」地區副本5次，獲得「〔阿利爾〕賢者的魔法石」*20、「〔阿利爾〕銀河派對–音色(15天)」*1。
6、達Lv.99，獲得「〔阿利爾〕賢者的魔法石」*30、「〔阿利爾〕鬥志藥水」*10、「〔阿利爾〕艾利亞諾德守護邀請函」*30。