Tiffany聯名Nike！球鞋Air Force 1、純銀「牙刷」價格曝

Tiffany & Co.與Nike宣布首度超狂聯名，為歡慶Air Force 1鞋款誕生40週年，將重磅推出Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837鞋款，以及由本次合作為靈感所衍生創作的限量版純銀配飾系列，最早在網路上受到大眾熱議的「純銀牙刷」，實際上則是專用鞋刷。據悉，Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837鞋款尺碼為美規3.5M至18M，建議售價為400美元；配飾則包括純銀口哨、鞋拔、鞋刷及Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837鞋帶銘牌，售價約250美元至475美元，將於3/7全球同步上市。
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以「Tiffany Blue蒂芬尼藍」為世人所熟知的Tiffany，於1837年創立。為慶祝Nike Air Force 1誕生40周年，首度攜手Nike合作聯名作品。以現今美國純銀標準「銀含量92.5%」制定者之姿，結合Nike「傳奇鞋履」Air Force 1，催生Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837鞋款及一系列Tiffany & Co.純銀配飾。
Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837鞋款，以頂級黑色麂皮精心打造，搭配Tiffany Blue Swoosh商標，於鞋後跟外側均飾有聯名限定銀製銘牌。尺碼為美規3.5M至18M，建議售價為400美元；配飾則包括純銀口哨、鞋拔、鞋刷及Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837鞋帶銘牌，售價約250美元至475美元。
將於3/7全球同步上市，除了在紐約Tiffany Flagship Next Door與Tiffany SoHo專門店限量販售外；消費者還可透過Nike專屬應用程式SNKRS，於限定國家選購；或親自蒞臨Nike北美指定零售通路購買。