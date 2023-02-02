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Tiffany聯名Nike！球鞋Air Force 1、純銀「牙刷」價格曝

▲Tiffany & Co.聯名Nike出「純銀牙刷」？為歡慶Air Force 1鞋款誕生40週年，雙方首度合作重磅推出Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837鞋款、及限量版純銀配飾系列。包括純銀口哨、鞋拔、鞋刷及Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837鞋帶銘牌，售價約250美元至475美元；鞋款尺碼則是為美規3.5M至18M，建議售價為400美元，3/7全球同步上市。（圖／Tiffany提供）
▲Tiffany & Co.聯名Nike出「純銀牙刷」？為歡慶Air Force 1鞋款誕生40週年，雙方首度合作重磅推出Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837鞋款、及限量版純銀配飾系列。包括純銀口哨、鞋拔、鞋刷及Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837鞋帶銘牌，售價約250美元至475美元；鞋款尺碼則是為美規3.5M至18M，建議售價為400美元，3/7全球同步上市。（圖／Tiffany提供）

記者蕭涵云/台北報導

Tiffany & Co.與Nike宣布首度超狂聯名，為歡慶Air Force 1鞋款誕生40週年，將重磅推出Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837鞋款，以及由本次合作為靈感所衍生創作的限量版純銀配飾系列，最早在網路上受到大眾熱議的「純銀牙刷」，實際上則是專用鞋刷。據悉，Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837鞋款尺碼為美規3.5M至18M，建議售價為400美元；配飾則包括純銀口哨、鞋拔、鞋刷及Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837鞋帶銘牌，售價約250美元至475美元，將於3/7全球同步上市。

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以「Tiffany Blue蒂芬尼藍」為世人所熟知的Tiffany，於1837年創立。為慶祝Nike Air Force 1誕生40周年，首度攜手Nike合作聯名作品。以現今美國純銀標準「銀含量92.5%」制定者之姿，結合Nike「傳奇鞋履」Air Force 1，催生Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837鞋款及一系列Tiffany & Co.純銀配飾。

Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837鞋款，以頂級黑色麂皮精心打造，搭配Tiffany Blue Swoosh商標，於鞋後跟外側均飾有聯名限定銀製銘牌。尺碼為美規3.5M至18M，建議售價為400美元；配飾則包括純銀口哨、鞋拔、鞋刷及Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837鞋帶銘牌，售價約250美元至475美元。

將於3/7全球同步上市，除了在紐約Tiffany Flagship Next Door與Tiffany SoHo專門店限量販售外；消費者還可透過Nike專屬應用程式SNKRS，於限定國家選購；或親自蒞臨Nike北美指定零售通路購買。

Tiffany自1837年創立，以「Tiffany Blue蒂芬尼藍」為世人所熟知。在1851年，嘗試於純銀當中混入千分之75的合金，成功改善純銀飾品硬度太低、容易變形且不易鑲嵌其他寶石的缺點，使925純銀廣為流行，成為現今美國純銀標準「銀含量92.5%」的制定者；更於1878年，大膽買下出產於南非金伯利礦山，重達287.42克拉的黃鑽原石，其被視爲19世紀發現克拉數最大的鑽石原石之一，爾後成功切割為128克拉、極其罕見的82切面鑽，使Tiffany站穩權威地位，並獲得「鑽石之王」美譽。

▲Tiffany & Co.攜手Nike打造傳奇鞋款Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837，建議售價400美元。（圖／Tiffany提供）
▲Tiffany & Co.攜手Nike打造傳奇鞋款Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837，建議售價400美元。（圖／Tiffany提供）
▲Nike傳奇鞋款Air Force 1新作，Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837。（圖／Tiffany提供）
▲Nike傳奇鞋款Air Force 1新作，Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837。（圖／Tiffany提供）
▲Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837，搭配Tiffany Blue Swoosh商標，鞋後跟外側均飾有聯名限定銀製銘牌。（圖／Tiffany提供）
▲Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837，搭配Tiffany Blue Swoosh商標，鞋後跟外側均飾有聯名限定銀製銘牌。（圖／Tiffany提供）
▲Nike與Tiffany共同發表Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837諸多細節。（圖／Nike提供）
▲Nike與Tiffany共同發表Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837諸多細節。（圖／Nike提供）
▲最早在網路上受到大眾熱議的「純銀牙刷」，實際上則是專用鞋刷。（圖／Tiffany提供）
▲最早在網路上受到大眾熱議的「純銀牙刷」，實際上則是專用鞋刷。（圖／Tiffany提供）
▲限量版純銀鞋拔。（圖／Tiffany提供）
▲限量版純銀鞋拔。（圖／Tiffany提供）
▲限量版純銀口哨。（圖／Tiffany提供）
▲限量版純銀口哨。（圖／Tiffany提供）
▲Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837純銀鞋帶銘牌。（圖／Tiffany提供）
▲Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837純銀鞋帶銘牌。（圖／Tiffany提供）

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