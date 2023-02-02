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內幕／盧秀燕掀藍白合話題　2024鞏固中部霸主地位

▲台中市長盧秀燕推動中台灣治理平台，高虹安允諾加入，掀藍白合議題。（圖／資料照片）
▲台中市長盧秀燕推動中台灣治理平台，高虹安允諾加入，掀藍白合議題。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

國民黨九合一選舉大勝，牽動2024年總統大選佈局，不過，現階段各界仍霧裡看花，有機會勝選者包括新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘都尚未表態；至於也屢被點名參選的台中市長盧秀燕近期則力邀民眾黨的新竹市長高虹安加入中台灣治理平台，掀藍白合話題，不過，親盧人士表示，盧秀燕更意在鞏固2024年「中部霸主」地位。

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盧秀燕2019年推動成立中台灣區域治理平台，串連新竹縣到嘉義市，進行交通、空汙等議題合作。在去年九合一選舉結束後，國民黨仍保有這7縣市的執政權，而新竹市則由「非綠」的高虹安拿下，在盧秀燕的力邀下，高也加入治理平台，該平台的版圖再擴張到新竹市，土地面積已超出全國的1/3。

高虹安在九合一大選前就曾與盧秀燕合體，盧更十指緊扣高虹安，雖因國民黨在新竹市有提名人選，盧始終沒有喊出支持高虹安，但其政治動作已經不言而喻。

親近盧秀燕人士分析，盧秀燕跟民眾黨的淵源確實比黨內其他人更多一些，2018年盧秀燕選上台中市長時，就曾延攬前台北市長柯文哲競選辦公室發言人林筱淇進入市府擔任副發言人職務；而盧秀燕跟高虹安之間也有重量級人士牽線，自然比黨內其他人跟民眾黨更親近一些。

地方人士也認為，台中畢竟跟其他縣市政治結構較為不同，沒有絕對的藍、綠傾向，因此也被稱為是「搖擺州」，盧秀燕也看準此點，與民眾黨保持友好關係，有機會吸納到不少年輕、中間選民，事實也證明此策略的確有效。

由於國民黨主席朱立倫在九合一大選結束後，就定調是「非綠陣營」的勝利，日後也不斷提及2024年要非綠結盟，才有可能勝選，黨內人士認為，盧秀燕此舉也是在呼應朱立倫的非綠陣營結盟概念，更重要的是要在2024年坐穩中部霸主地位，無論總統候選人是誰，都要尊敬盧三分。

黨內人士說，盧秀燕雖也屢被點名參選2024年總統，不過，她的目標仍以好好做完台中市長為主，而以盧秀燕的個性，在總統選戰中也不可能特別選邊站，但以盧中部霸主的地位，在總統大選中也絕對會發揮舉無輕重的角色。

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