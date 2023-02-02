內幕／盧秀燕掀藍白合話題　2024鞏固中部霸主地位

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高虹安在九合一大選前就曾與盧秀燕合體，盧更十指緊扣高虹安，雖因國民黨在新竹市有提名人選，盧始終沒有喊出支持高虹安，但其政治動作已經不言而喻。
親近盧秀燕人士分析，盧秀燕跟民眾黨的淵源確實比黨內其他人更多一些，2018年盧秀燕選上台中市長時，就曾延攬前台北市長柯文哲競選辦公室發言人林筱淇進入市府擔任副發言人職務；而盧秀燕跟高虹安之間也有重量級人士牽線，自然比黨內其他人跟民眾黨更親近一些。
地方人士也認為，台中畢竟跟其他縣市政治結構較為不同，沒有絕對的藍、綠傾向，因此也被稱為是「搖擺州」，盧秀燕也看準此點，與民眾黨保持友好關係，有機會吸納到不少年輕、中間選民，事實也證明此策略的確有效。
由於國民黨主席朱立倫在九合一大選結束後，就定調是「非綠陣營」的勝利，日後也不斷提及2024年要非綠結盟，才有可能勝選，黨內人士認為，盧秀燕此舉也是在呼應朱立倫的非綠陣營結盟概念，更重要的是要在2024年坐穩中部霸主地位，無論總統候選人是誰，都要尊敬盧三分。
黨內人士說，盧秀燕雖也屢被點名參選2024年總統，不過，她的目標仍以好好做完台中市長為主，而以盧秀燕的個性，在總統選戰中也不可能特別選邊站，但以盧中部霸主的地位，在總統大選中也絕對會發揮舉無輕重的角色。