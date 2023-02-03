房市／880萬只能買鄉下公寓？南科族這裡置產CP值超高
日前網友在ptt上發問，表示靠近南科、不含車位的公寓開價880萬，用地圖街景看發現非常的鄉下，最近的超商在1公里外，引起一片熱議。在地房仲分析，近年南科及台積電話題不斷，拉升台南房價成為六都中漲幅最明顯的區域，但南科族若有意在台南置產，建議除了南科所在的善化、新市，亦可放寬行車距離至30分鐘左右，往永康一帶看屋，不僅接壤台南蛋黃區、生活機能更佳，因釋出物件多，可選擇性較廣。
生活消費中心/綜合報導
信義房屋台南永康國小店陳妍妍主任表示，依照網友文章的描述看來，該物件應該在南科所在的善化、新市附近，當地屬於近期因應南科開發出來的地段，確實近年交易量有上揚趨勢，加上大台南整體重大建設持續進行，抗跌效果佳，就置產看來確實下跌機率很低，但該地區生活機能尚在發展中，漲幅亦有限，若為自住需求較適合在南科的上班族、退休族群。
陳妍妍認為，南科上班族若有意於台南置產，建議可以放大行車距離至30分鐘左右，範圍包括永康、歸仁等等區域，差不多價位包括公寓及透天等物件皆具備，且未來行情持續看好，不僅抗跌更有上漲空間，CP值高。
特別是永康區，就880萬左右的價位於永康可購入25-30年左右三房含平面車位的中古屋，若不介意屋齡，市區甚至也有40年以上、屋況佳的透天厝落於這個價位；加上永康一帶尚有東橋、鹽行等幾大重劃區，不論新成屋或中古屋選擇性皆多，自住或置產族群皆很適合。
市場討論近期台南房價出現衰退現象，建商普遍認為是進入「價盤整量縮」階段，主因在於前年漲幅較快速，房價僅是修正過高漲幅，長期來看大台南地區由於台南鐵路地下化、北外環道路、台南捷運、沙崙智慧科學城等重大建設同步動工，加上尚有10餘處重劃區正在進行中等話題效應，房市後續行情仍值得關注。