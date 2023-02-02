兩岸恢復直航點？旅遊業盼「5航點」優先：機票有望降價
近幾年受到疫情及兩岸關係變化影響，兩岸直航航點僅剩北京、上海、廈門、成都4個。傳出中國國台辦表示，收到中國航空主管部門致函台灣，希望兩岸航線能夠恢復運轉，透過積極合作及評估，有望恢復16個直航航點，陸委會主委邱太三今（2）日也說， 希望未來雙方能夠積極合作及評估，「不會只有這16個航點」。對此，國內旅遊業者相當樂見其成，直言2019年兩岸旅遊佔比約高達4成，若是恢復多點直航，尤其是深圳、廣州、福州、杭州、無錫，能增加兩岸來往人潮，當供給需求越趨於穩定，飛機票價也會有調降的空間，對業者、旅客來說都是好消息！
記者鍾怡婷/綜合報導
根據民航局2019年資料看來，兩岸來往旅客（不含港澳）占比約20%，受到疫情營響去年12月僅剩6%，若是以易遊網的2019年機票銷售數據來看，包含大陸地區包含港澳佔比高達40%，疫情期間影響9成銷量。不過隨著目前疫情逐漸趨緩，若是兩岸開放多點直航，旅遊業者相當樂見其成。易遊網表示，以過去熱門航點作為參考，期盼政府優先推動深圳、廣州、福州、杭州、無錫直航航點，會大大提升兩岸往返便利性，當航點、旅客需求多，供給需求趨於穩定，機票價格就會有調降的空間。
創新旅行社董事長李奇嶽透露，受到疫情及各種因素影響直航點變少，導致目前兩岸機票不好訂，不僅價格居高不下，台商也常苦喊「回不了台灣」，一個禮拜只有幾個航班，目前討論恢復包括廣州等16個兩岸直航航點，都是過去需求量大的航點，直航開放後增加兩岸往返的便利性。旅客、機位變多後，自然機票價格就會調降。不過最重要的是，中國大陸旅遊市場龐大，疫情前出境人次排名全球冠軍，期盼增加航點外也能儘早規劃解除「中港澳」禁團令。
陸委會主委邱太三今日受訪則表示，過去一年多有去做評估，也向相關部門做了解，但是大陸疫情起起伏伏，各地管控措施不是那麼樣容易確認與被信賴，導致業者評估認為風險相當大，例如去年10月底廣州突然取消7成以上航班等，這造成業者與旅客不方便。但他強調希望未來雙方能積極合作及評估，不會只有這16個航點，相關部門會去蒐集大陸方面疫情實際狀況、管制隔離措施，政府部門會做評估與考量，再來做決定。