國科會邀立陶宛官員訪台　深化台立雙邊科技合作

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該次出訪吳政忠率國科會一行拜會立陶宛研究委員會，雙方共識將強化在半導體、雷射、太空衛星、農業等領域之合作，共同推動雙邊研究計畫及共同參與歐盟計畫。另外也參訪立陶宛創新工業園區，分享台灣發展科學園區的經驗，並推動雙方能有更多交流，深化未來的合作。
此次立陶宛官員、專家學者受吳政忠邀請訪台，雙方於今天召開雙邊科研合作會議，吳政忠致詞時提到，2021年10月曾赴立陶宛參訪，對於立國在基礎科研的成果印象深刻，希望能夠藉由此次立陶宛來訪的機會，進一步強化雙方政府在全球科研布局以及科研單位在前瞻科技及人才培育上的合作。
國科會表示，本次會議聚焦生醫研究及雷射科技領域，雙方學者就CRISPR基因編輯技術及雷射晶體技術進行簡報及討論，未來除將共同辦理雙邊研討會，以持續推動雙方合作外，也將在人才培育上共同合作，藉由選送人才及交流，來逐步提升雙方合作的規模及層級。
國科會後續也將安排訪團拜會教育部及參訪國內重要大學及科研單位，包括中研院、台灣半導體中心、台大癌醫中心、成大、中國醫大，以及竹科與南科等，讓訪團藉由實地參訪及深入討論，了解台灣在相關領域的發展，以利未來雙方能夠有更多及更廣泛的科研合作，並進一步深化兩國民主價值夥伴關係。
國科會表示，維爾紐斯大學特聘教授錫克錫尼斯（Prof. Virginijus Šikšnys）為立陶宛當代最著名的生物化學家，曾於2001年獲頒立陶宛國家科學獎。他從2007年開始研究CRISPR基因編輯技術，是最先發現Cas9蛋白可以用於切割DNA的科學家之一，對目前基因編輯技術發展有相當大的貢獻，錫克錫尼斯將於明天赴中研院就CRISPR基因編輯技術發表專題演講。