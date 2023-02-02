看懂美國Fed會後談話　法人：投資配置該多元分散

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股市反應方面，雖然短線風險情緒有所回穩，但預期指數應以區間整理機率居高，且個股表現將趨於分歧，主要反映1.股市短線已有波段漲幅：今年開年以來，市場樂觀預期聯準會本波升息循環即將告終，進而帶動美股出現強勁漲勢，並由景氣連動度較高的非核心消費、通訊服務和科技類股領漲，在後續經濟前景未明的情況下，估值修復行情應暫告一段落，個股股價走勢將重新回歸自身財報及財測表現。
2.企業獲利下修趨勢持續：截至上週五（27日），S&P500指數已有143家企業公佈財報，其中不如預期的比例達18%，表現較過去幾季為差，且市場分析師對於S&P 500指數今年全年獲利的整體預期仍再下修。
凱基投信指出，隨著聯準會緊縮政策持續，並有跡象顯示整體金融情勢轉趨緊縮，市場也開始將焦點放在聯準會何時會結束升息。不過結束升息不代表隨即開始降息，這意味著高利率環境可能會再維持一段時間，隨之而來的經濟衝擊及金融市場波動議仍需持續觀察，故投資配置仍會建議以多元分散且可依據市場環境動態調整的多重資產策略可做為目前的核心投資配置，以靈活應對市場變化。
股市部分，考量短線漲幅已高且企業獲利下修趨勢仍未告終，未來一季可能轉趨震盪或區間整理，建議投資人短線不宜過度追高、佈局先以分批為宜，若出現較大拉回可提高加碼比重，參與下半年基本面改善行情。投資主軸建議著重高品質、獲利能見度高之企業為主，另外可以鎖定具長期成長趨勢之產業、今年獲利成長預估優於S&P500之產業，並建議於市場因總經因素下跌期間分批佈局具有長線投資價值的企業。
債券部分，隨著通膨回落以及升息循環告終，預期過去一年利率走升拖累債券投資的狀況已有顯著改善。同時，各信用評級企業的財務體質普遍仍屬穩健，預期2023年債市出現大量違約的機率較低。在債券利率風險、信用風險皆可控，以及利率仍處於相對高點的條件下，投資團隊對於後續債券投資抱持審慎樂觀看法，現階段建議以能見度較高的信用債為首選。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。