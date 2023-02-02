兩岸多點直航「台灣旅遊起飛」？業者搖頭：最大關鍵是它
受到疫情及兩岸關係變化影響，兩岸直航僅剩4個，航班大幅縮減，機票價為居高不下。近日，傳出中國國台辦表示，收到中國航空主管部門致函台灣，希望兩岸航線能夠恢復運轉，透過積極合作及評估，有望恢復16個直航航點。但旅遊業者對於開放後國內旅遊行業發展持保留態度，主要是因為目前往返中台的旅客很大部分都是商務需求，創新旅行社董事長李奇嶽就直言，解除「中港澳」禁團令才是兩岸旅遊蓬勃關鍵。
記者鍾怡婷/綜合報導
李奇嶽指出，開放多點直航後對旅遊業來說樂見其成，不過以2019旅遊業盛況數據來看，當時中國大陸旅客數占第一名，日本排名第二，目前因為疫情、政策影響，兩岸旅行團客並無法互通，想要增加來台旅客數量，除了直航航點開放外，也得要解除「中港澳」禁團令。據悉，台灣自去年10/13日解除實施900多天的禁團令，但中國、香港與澳門地區仍持續暫停組團出境旅遊及接待來台觀光團體。
李奇嶽近一步表示，中國大陸旅遊市場龐大，疫情前出境人次達一億五千萬人，排名全球冠軍，並且目前大陸已解除疫情的出入境限制，就看各國要不要開放大陸旅客入境，但預估等到疫情趨於穩定後，全世界仍會搶攻陸客的旅遊市場，台灣業者同樣相當期盼旅遊禁令儘早解除。
知名旅遊平台易遊網也表示，如可開放多點直航，兩岸往來一定更加熱絡，不過近幾年往返中台的旅客很大部分是商務需求，尤其受到疫情加上中美貿易戰影響，部分企業已經轉移到東南亞國家，兩岸直航多點開放後，旅遊業收益是否可恢復到2019年的水準可能還需要時間觀察。好消息是，當航點、旅客需求多，供給需求趨於穩定，機票價格就會有調降的空間。