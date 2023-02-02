12星座「2月運勢」曝！巨蟹謹慎理財　射手不宜挑釁愛人

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巨蟹座本月職場運勢，最近與同事合作容易會有意見不合的情況，你們雙方需要多點耐性的磨合才能達到絕加的效果，另外想換工作的朋友們，你們這個月需要先保守，因為你們容易會衝動為換而換，沒有想好下一步，反而容易找到不適合你的工作，這樣會惡性循環對你不好。
情感方面，你的忽冷忽熱讓對方很難看懂你怎麼了，其實好好表達你的心聲，對方是會收到的，單身的朋友們，你總是慢熱的感覺，這樣容易會錯失一些良機，若是你有好感的對象，建議你可以主動這樣可以創造進一步的機會。
財運方面，這個月要保守理財，不要亂花亂投資。
工作運勢：★★★
愛情運勢：★★
幸運色：灰
貴人：魔羯
小人：水瓶
第11名 金牛座：工作感到壓力，情感各退一步
金牛座本月職場運勢，最近在工作上容易會感到壓力，一方面是主管看重你的能力想要你去發揮更多的功能，另一方面你也接了一些沒有經驗的工作會覺的不知怎麼運作，因為你的責任心很強，即使不太會的工作但到了你的手上你還是會認真的想辦法完成，要留意你的休息時間是否均衡。
情感方面最近與另一伴相處容易會為了一些小事吵架，兩人各退一步這樣感情才不會受影響，單身的金牛朋友們，你們很容易後知後覺，其實對你的好的人一直都在，只是你沒有好好注意而已，要好好把握。
財運方面，最近容易會有花大錢的情況，但要留意是否實用，若不實用還是省下錢來比較好。
工作運勢：★★★
愛情運勢：★★
幸運色：金
貴人：處女
小人：魔羯
第10名 雙子座：工作心直口快，情感耐性不夠
雙子座本月職場運勢，在工作上容易會有心直口快的現象，認識你的人會覺的這樣叫真性情，但不熟你的人反而覺的你說話會傷人，所以在表達你的心聲時還是要看場合說話才不會得罪人。
在情感方面最近與另一伴相處，對方總是覺的你的耐性不夠，脾氣不好難相處，最近要對另一伴好一點，才不會辜負人家對你的付出，單身的雙子朋友們，你們是很迷人可愛的，若想要談新戀情機會是很多，但也不要因為這樣而隨便對人亂放電，容易造成不必要的誤會。
財運方面，最近想要從投資方面進財，但你必須先研究作功課再投資，不懂的不要碰。
工作運勢：★★★
愛情運勢：★★★
幸運色：紅
貴人：雙魚
小人：射手
第9名 獅子座：工作需要磨合，情感過度繁忙
獅子座本月職場運勢，工作上的合作容易會有一些意見不合的同事，需要耐心的磨合，另外不要因為一些小事而情緒起伏，這樣容易影響工作的成果，另外想變動工作的朋友們，可以留意朋友介紹的工作，可能會有不錯的發展機會。
在情感方面最近兩人工作都有過度繁忙的感覺，相處上會有點沒有品質，還是要製造一些約會活動，讓彼此知道是關心對方的，單身的朋友們，你們容易忙到沒有時間談戀愛的感覺，但若是有喜歡的對象，一定要大方的告白，這樣才不會錯過發展的時機。
財運方面，會容易有一些意外破財，要懂的節流。
工作運勢：★★★
愛情運勢：★★★
幸運色：黃
貴人：天蠍
小人：雙子
第8名 射手座：工作壓抑脾氣，情感不宜挑釁
射手座本月職場運勢，這個月火星落入你的對宮，你很容易跟你的同事夥伴關系，有意見不合的情況，最近一定要有耐心應對彼此，不要動不動就火大想吵架，這樣反而沒辦法一起合作解決事情，練習平靜以對是這個月的課題。
在情感方面，你們小兩口最近容易會為了一些小事而吵的不可開交，但其實重點是那個態度問題比較嚴重，你們喜歡用挑釁的態度對彼此，但這樣很不好要改變，單身的朋友們，你們容易遇到對你熱烈追求的人，但若是你沒有那個意思，一定要明白的回應不要讓亂方以為有機會，這樣反而後面會造成更大的麻煩。
財運方面，容易聽信別人說法來投資，但這樣是很有風險的。
工作運勢：★★★
愛情運勢：★★★
幸運色：紫
貴人：獅子
小人：雙魚
第7名 魔羯座：工作適合磨練，情感多些關心
魔羯座本月職場運勢，本月職場上容易發生一些計劃趕不上變化的事情，如變動組織，或變動職務的一些現象，這對你來說是容易產生不安的，但實際上這是一個適合磨練成熟的新機會，雖然還沒有很明確看到未來的發展是什麼，但若是願意面對這樣的困境，反而後續會讓你學習到更多的事物。
在情感方面， 你們最近容易各自活在自己的世界裡很少關心對方，要好好找機會與對方談談彼此的想法，這樣感情才不會生疏，單身者最近容易埋頭苦幹在工作上所以不會發現有人在對他好，若想發展新關系，對你好的人已經出現了，要留意。
財運方面你需要好好面對過往的損失作調整，不要用不適合的方式理財。
工作運勢：★★★
愛情運勢：★★★
幸運色：粉紅
貴人：射手
小人：雙子
第6名 水瓶座：工作幫你分擔，情感創造興趣
水瓶座本月職場運勢，你在工作上擔責很多的任務，明明就已經累壞了你確還不肯說出口求緩，其實只要你願意說出口，旁邊的人都會願意幫你分擔事情，但你沒主動說反而讓人不知從何幫起。
情感方面有情人者，最近容易感覺相處上有悶悶的感覺，你們需要多創造一些共同興趣好玩的活動來增進感情，這樣才會有話題交流，單身的朋友們，你們容易讓你喜歡的人，感覺你若即若離的感覺，他們看不懂你的心意是什麼，若是你有相同的心意，請大方的表示不要讓對方猜來猜去，這樣心會累，會容易錯失發展的時機。
理財方面，你投資有點理想化，還是要實際的運作才是不要影響到自己的生活品質。
工作運勢：★★★
愛情運勢：★★★
幸運色：白
貴人：天蠍
小人：金牛
第5名 天蠍座：工作易有過勞,情感多加溝通
天蠍座本月職場運勢，木星進入工作宮有愈來愈忙的現象，也因為這樣身體會有過勞的現象，這個月除了把工作處理好之外，也要留意身心休息是否平衡，若是休息不夠就可能影響到工作的表現，另外想變動工作的朋友，這個月也是適合看新工作，尤其是想發展海外的朋友們最近會有這樣的機會出現可多把握。
在情感方面你需要與另一伴多溝通了解彼此的想法，這樣才不會一昧的用自己的方式付出沒得到回應，單身的朋友們，你們容易受過去不開心的戀情影響，對於現在要接近你的人你都不太信任，但其實他們是不同個體，要放下過去的成見才能迎接美好戀情。
財運方面，會想要作投資，但不懂的不要碰。
工作運勢：★★★★
愛情運勢：★★★★
幸運色：白
貴人：處女
小人：雙魚
第4名 天秤座：工作貴人變多，情感適合邁進
天秤座本月職場運勢，木星進入合作宮位，你在工作上的貴人愈來愈多，也代表想跟你合作的人也會爆增，也因為如此要好好慎選合作的對象，不要因為太開心有人找你合作而不評估，這樣反而容易會壞事，要謹慎處理。
在情感方面，最近與另一伴感情有加溫的現象，兩人適合談論下一步的方向，此外雙方容易會對彼此提出的想法會有共識，很適合創造一些新事物新火花，單身的朋友們，你們最近會很想要談戀愛，當然也會有滿多人欣賞你想追你，但你還是要好好相處認識再發展，不要衝動的亂答應交往。
財運方面，會有一些意外資源到來，可以好好期待。
工作運勢：★★★★
愛情運勢：★★★★
幸運色：黑
貴人：射手
小人：金牛
第3名 牡羊座： 工作越加忙碌，情感傾聽聲音
牡羊座本月職場運勢，木星開始進入一宮讓你有開始愈來愈忙的感覺，也因為木星的加持你可以在工作上多一點表現，這樣會留下不錯的印象，而主管可能也會給你比較重要的任務去發揮，若想變動工作者這個月很適合開始看新工作。
在情感方面，你最近會容易有自以為是的情況，你的另一伴會覺的你都聽不進他的想法，要好好傾聽對方的心聲這樣才是一個體貼的情人，單身者最近約會很多，有時會讓你不知要選誰，但也不要太快進展，認識久一點就會知道怎樣的類型適合你。
財運方面容易會有衝動花大錢的想法，一定要多比價才可以買的CP值高的物品。
工作運勢：★★★★★
愛情運勢：★★★
幸運色：粉紅
貴人：金牛
小人：射手
第2名 處女座：工作主動求緩，情感不宜爭吵
處女座本月職場運勢，最近在工作上會得到同事們的幫忙，雖然你平常是很完美主義的人，會想要盡量用自己的方式處理好，但若是遇到一些困難你還是可以主動求緩，其實你的貴人就在你身旁。
在情感方面，最近容易會為了一些小事而爭吵，兩個都有誰也不讓誰的情況，但多一點包容跟傾聽才會是對感情有加分的，單身的處女朋友們，你們最近沒有那麼想談感情，雖然旁邊的人都在幫你乾著急，但你還是用你的方式運作，想談戀愛再談不用強迫自己接受他們的好意。
財運方面，你原本的理財方式，可能會讓你進財有點失落，可以與人交流分享會得到不錯的啟發。
工作運勢：★★★★★
愛情運勢：★★★★
幸運色：淺綠
貴人：射手
小人：牡羊
第1名 雙魚座：工作表現亮眼，情感電到他人
雙魚座本月職場運勢，這個月在工作上表現特別的亮眼，而主管同事們都紛紛對你另眼相看，你若是想要爭取一些比較好的薪資福利，這個月是很適合去作這些事，也容易會有一些其它資源的機會來找你，可以善用。
在情感方面，你在情人眼裡是很有吸引力的人，所以他們對你也容易會有沒安全感，所以你要讓對方可以信任你，報備這些基本的動作會建議作的勤一點好讓對方安心，單身的朋友們，你們是很厲害的發電機，可能不小心都會電到一些人，但如果你沒有那個意思一定要說明白，不然人家以為有機會還不停的付出。
財運方面，最近花錢慾望強，容易想要買一些好東西，但要克制才是以免破大財。
工作運勢：★★★★★
愛情運勢：★★★★
幸運色：水藍
貴人：牡羊
小人：天秤（編輯：李惠婷）
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