移工失聯期間三餐不繼　移民署推動「自行到案」專案

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宋男苦撐一個月後，決定逃跑，沿路逃到高雄投靠合法工作的同鄉後，四處打零工，卻因言語不通，加上工作難找，當了失聯移工後，收入不穩定，連日常三餐都成問題。
宋男思念在泰國家鄉的妻女，四處向朋友借錢籌到機票費用後，因無力負擔高達1萬元的在台逾期罰鍰，顯得鬱鬱寡歡，日前和友人到一家泰國餐廳用餐時，老闆娘同情他的處境，大方贊助數千元，並告知移民署有「自行到案」措施，宋半信半疑允諾投案。
1日上午，宋懷著忐忑的心情，在餐廳闆娘的陪同下投案，經移民官詳細解說，「免收容、低罰鍰、不管制」等專案措施，宋聽完後，得知只要繳2000元，省下8000元，不用被收容，可馬上回國，難掩興奮與激動的心情，當場歡呼跳躍還瘋狂比讚，直說要趕快向其他在台同鄉宣傳這項好消息。
宋男並表示，回泰國後，會努力工作，未來若有機會，希望能帶妻女來台觀光旅遊，離開前，頻向移民官致謝。
高雄市專勤隊隊長趙志成表示，入出國及移民法部分條文修正草案已送立法院審查，將逾期罰鍰加重為3萬元至15萬，並管制來台期間從原本最高3年改為最高10年。
趙志成指出，移民署推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，到今年6月30日截止，呼籲像宋男的逾期滯台外來人口，可於專案期間，把握機會到移民署投案，不僅能結束在暗處四處躲藏的日子，還可免予收容及減輕罰鍰，以平安返回家鄉。