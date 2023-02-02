兩岸有望復飛直航點！機票價會降價？華航、長榮表態了
目前兩岸僅剩北京、上海、廈門、成都4個直航航點，中國國台辦昨（1）日表示，中國航空主管部門已通過《海峽兩岸空運協議》，並向台灣拋出恢復「兩岸16個直航航點」的建議，而今（2）日陸委會主委邱太三出席活動時則表示， 希望未來雙方能夠積極合作及評估，不會只有16個航點。對此，國內兩家國籍航空中華航空和長榮航空保持觀望態度，票價是否下降及航班是否增多，兩家公司都強調會評估市場需求後，再決定是否調整。
記者張志浩/綜合報導
國台辦相關消息一出，《NOWnews今日新聞》記者也立刻詢問中華航空和長榮航空，目前是否會針對票價、航班數規劃應對方式，以及16個航點恢復後，對航空業實質影響為何？中華航空回應：「航空客運票價係依市場供需狀況彈性調整，華航將持續關注兩岸相關政策變化，視市場需求滾動式調整航班，相關航班動態請旅客關注華航網站。」
長榮航空則表示，「長榮航空和立榮航空目前飛航北京、上海、廈門、成都，航班數量將依相關主管機關規範及市場需求和人力規劃做滾動式調整。」兩間航空公司皆強調會持續關注中央政策，評估市場需求後再做滾動式的修正。
邱太三則提及，疫情前大陸有51個航點、台灣10個航點，過去一年多都有做評估，並向相關部門做了解恢復直航點的議題，但大陸疫情起起伏伏，導致業者評估認為風險相當大，未來希望雙方能積極合作及評估，不會只有這16個航點，相關部門會去蒐集大陸方面疫情實際狀況、管制隔離措施，政府部門會做評估與考量，再來做決定。