胡鑫宇生前錄音內容曝！官方稱臟器無缺失　排除他殺可能

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關於自縊相關質疑，官方也稱經調查後發現屍體出血部位與死者縊吊體位相吻合，符合生前縊索壓迫形成，加上其胃內空虛，推斷死亡時間距末次餐後4小時以上；根據屍體腐敗程度，結合當地環境及氣候條件，胡鑫宇屍體符合長期暴露在室外空間的各種特徵。
至於錄音筆內容部分，江西省公安廳黨委委員、副廳長，省公安廳指導組組長胡滿松則向媒體表示，錄音筆在家屬及其聘請的律師見證下，送至公安部鑑定中心進行破解，其中，錄音筆有兩段具有清晰自殺意願的內容。
（以下錄音內容文字摘錄恐造成心理不適，請讀者斟酌閱讀。）
首段錄音時間為10月14日下午5時40分，胡鑫宇疑似站在宿舍5樓陽台上試圖跳樓猶豫未決，胡鑫宇錄音稱「真站到這裏反倒是有點緊張了，心臟在狂跳，說實話沒有理由，只是覺得沒意義，如果真跳下去了會怎樣？不確定。跳下去了應該也沒人發現，現在至少不會被發現，以後過了幾天肯定還是會發現的，剛剛又不跳，哎，我真的是想跳，不想，我應該是不想。」
另一則在晚上11時08分的錄音顯示，胡鑫宇再次表達自殺意願，「已經沒有意義了，快零點了，乾脆再等一下，直接去死吧，可以的，因為我今天已經有點不清楚了，現在我好想去死，感覺已經沒有意義了。」
（以上錄音內容文字摘錄恐造成心理不適，請讀者斟酌閱讀。）
胡滿松表示，鑑於胡鑫宇係自殺，上述兩段原始音頻是否公開，當局已按照相關規定徵求家屬意見，家屬明確表示可以適時公開。當局尊重家屬的意願，但為保持未成年人的隱私，上述通報的音頻內容部分屬於摘錄。
《央視新聞》也在報導中解釋為何認定胡鑫宇為自縊身亡，報導稱警方調查後發現，胡鑫宇生前體重為60至65公斤，屬於鞋帶的承重範圍之內。對於鞋帶為何沒有斷開，江西省公安廳刑警總隊刑事技術處法醫病理損傷檢驗鑑定室主任朱承仁分析，有可能是滌綸纖維材質的鞋帶不易腐敗，且屍體體重愈來愈輕導致。
至於縊吊處為何成為搜索盲區，《央視新聞》也在報導中引述上饒市公安局指揮中心主任何旭峰說法，指出廠區原是重點搜索方向，他們曾4次到廠區開展調查走訪工作，其中接近胡鑫宇的區域是在第4次，即2022年11月27日下午，當時有4名民警曾接近屍體縊吊區域。只是縊吊區域植被茂密，視線很容易被遮擋，警方4次搜尋都沒有配備警犬協助，故最終錯過機會。
另外據最早發現胡鑫宇屍體的儲糧倉庫門衛劉貴泉介紹，涉事區域位於糧庫的最北邊，位置比較偏僻，且是個大陡坡，故平時人煙稀少，在1月28日11時多，他參加糧庫例行巡查時，狗往突然陡坡深處的樹林跑去，追上去後才發現案發現場有少年的鞋子，這才向上通知並報了警。
記者會上，胡滿松也表示自胡鑫宇失蹤以後，少數人為吸引關注、蹭熱度、引流牟利，惡意編造並傳播虛假資訊，炮製虛假影片，造成惡劣影響，擾亂社會秩序。他強調公安機關已掌握網路上「杜撰虛假事實」、「製作虛假場景」、「炮製虛假錄音」、「拼接監控影片」、「假冒事件當事人」等5大類、共120餘種虛假資訊，並稱已針對少數人依法進行了打擊處理，其中有人拍攝威脅家屬私了的影片上傳網路，影響極其惡劣，檢察機關已依法逮捕。