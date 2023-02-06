升息近尾聲／金價有望衝2千美元！專家教你這樣避險投資

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中美競爭關係比俄烏戰爭更令人擔心。「即便雙方克制發生軍事衝突，仍可能用盡一切手機包括貿易、科技及金融戰，這些非軍事手段將帶給全球經濟、金融及政治很大衝擊，也會對物價資源有很大影響，這是一個很大的地緣政治風險，只是大家只看到俄烏戰爭的影響，忽略更大的風險。」楊天立說，在外資看空黃金之下，去年金價跌至底部時，台灣投資人幾乎都在賣出，沒有人在買進，去年7、8月實體黃金供給已吃緊，9月亞洲市場幾乎找不到黃金供應，因為避險者已在買進，尤其各國央行都在撿便宜，其目的不是獲利而是避險，由於長遠來看，不知美元地位未來演變，因此，全球央行趁機降低美元在央行準備資產的比例，也導致全球黃金實體供給緊俏。
直到去年11月市場預期心理開始轉變，為大家預期升息已近尾聲，美元開始下跌，而美國升息進尾聲後，接下來金價要反映的就是風險，金價在11月漲上來後，12月底有曾橫向盤整休息，今年1月開市又馬上衝上去，到現在已來到1967美元附近。
由於金價從11月至今漲超過2成，楊天立分析，金價可能短期拉回修正，但大趨勢金價還會往上，這不只是因為美元跌，這波台股也漲很多，經濟數據表現也牽動股市走勢，短期可能要觀察美國貨幣政策及美元走勢，還有中國解封後黃金需求的變化，黃金需求可能會大增。
另外，還要觀察今年全年通膨及景氣變化，目前大家看法都滿保守，當然，還有美中地緣政治的變化，楊天立預期，未來幾年都會不斷影響，而且外溢效果很大，這些都是牽動金價表現的重要因素。
因此，楊金立場建議，今年黃金操作採取2大策略，首先，一定要有黃金避險部位，雖然去年做成本比現在低很多，但除非所有資產都是現金定存，如果手上還有股票、債券投資，多少要有黃金避險，至於比例多少看個人資產配置，「占比5%至10%是有需要」。
除避險之外，若要想投資獲利，楊天立建議，採取且戰且走波段操作方式，不要急著追高，等拉回再進場，在全球經濟前景混沌不明之際，這樣操作會比較好。
至於這波金價漲多拉回會整理多久？楊天立認為大概是「大漲小回」格局，很難期望拉回很深，目前金價壓力區在1960至2000美元，一旦衝破2000美元，接著挑戰歷史天價2072美元，對於有些外資已喊到3000美元，甚至4000美元，他認為這取決對市場是否有這麼悲觀，就他來說，喊到3000美元，是對今年市場過度悲觀。