羅小白消失信義區！怒揭黑暗內幕 再批「懲罰不落實」
羅小白憑著甜美臉蛋，過去常在信義區表演爵士鼓爆紅，擁有一票粉絲追隨，她近來在臉書分享有一陣子沒有在信義區表演的原因，除了街頭藝人改為登記制，讓抽位置變得不容易外，還有許多人抽到場地卻沒有演出，引起各界關注，而在今（2）日稍早，她在YT上傳影片解釋起整起事件，再度呼籲：「希望表演者能得到應有的權利。」
記者吳雨婕/綜合報導
羅小白日前在臉書發文提到，比較少在台北市信義區演出的原因，其一是因為抽位置不容易，「尤其爵士鼓展演的位置更少，只有兩個位置。」二是因為街頭藝人改為登記制，再交200元就能拿到街頭藝人證照，讓她發現很多登記者都是玩票性質，所以就算抽到也都沒有演出，直言：「我覺得很可惜也很可憐，街頭是屬於大家的，也是大家最可以嘗試表現自己才藝才華的地方，所以怎麼能這樣扼殺這些人的夢想呢？」
今天稍早她則是在YT頻道上傳影片，影片中她表示自己擁有13張街頭藝人證照，每年都有申請，但因為改制，讓她看到許多假人頭帳號去登記場地，抽到了位置卻沒有演出，讓真正的表演者失去空間，實屬可惜，縱使有懲罰，卻沒有落實懲罰，因此再度呼籲：「希望表演者能得到應有的權利，相關單位對於規章有完善的安排及修改。」而文化局局長蔡詩萍則是親自傳訊息、致電想要處理此事，讓她感受到誠意。