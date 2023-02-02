高醫首長團訪日　暴雪中重啟實體國際交流

高醫體系國際交流首發團在邊境解封之際，由高雄醫學大學校長楊俊毓親自率領校院體系團隊於1月29日至2月3日前往日本，拜會長野縣松本市政府、石川縣加賀市政府、金澤醫科大學、松本大學及信州大學附屬醫院，進行因疫情中斷三年的實體國際交流，也為今年三月份在高雄醫學大學及高雄市立大同醫院即將登場的的兩場台日國際學術研討會暖身。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄醫學大學校長楊俊毓表示，過去三年因為COVID-19肆虐全球，造成各國實體交流中斷。此次訪日，是疫情趨緩之後，高醫大首發的體系海外參訪團，雖然行程遇上日本十年來最強寒流，但一行人依然在暴風雪中克服重重困難進行國際交流。除了親自邀約日本學者來台參與高醫大將在三月舉辦的台日國際學術研討會之外，此行也與金澤醫科大學簽署合作備忘錄。
高雄醫學大學暨醫療體系與金澤醫科大學特別針對目前最受到全球關注的細胞治療與再生醫學領域簽訂合作協議書，此次的合作研究目標之一是共同研發適合台灣族群以腫瘤新生抗原為基礎的癌症治療疫苗，雙方將以嚴謹的科研標準來驗證療效與安全性，促進尖端醫療生技產業之發展。
此外，也與松本大學及加賀市醫療中心共同研議未來將簽署合作備忘錄、信州大學附屬醫院則預計將與高醫大合作細胞治療研究計畫，並爭取跨國臨床試驗場域在高醫進行。
高醫大期望透過這次的參訪，深化與國際友人的學術研究交流，除了在全球關注的細胞治療與再生醫學研究上合作，也在目前全球所面齡的高齡化議題，結合日方長照及台灣失智研究的亮點強項，優勢互補，緊密合作，共同為促進人類健康福祉而努力。