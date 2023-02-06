今日來講股／台股短線多頭未結束　新一周可望驚驚漲

升息近尾聲／美元定存衝8%！台幣狂升想撿便宜　專家教戰

▲新台幣兌美元重返「2字頭」，但在美元看貶之下，此時還能進場買美元嗎？專家則提供美元投資教戰。（圖／記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元重返「2字頭」，但在美元看貶之下，此時還能進場買美元嗎？專家則提供美元投資教戰。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）在2022年暴力升息後，升幅已從一次3碼變2碼，今（2023)年2月更僅升1碼，美元指數雖然持續走跌，但新台幣兌美元狂升並重返「2字頭」，不少人考慮要不要進場撿便宜買美元，尤其不少銀行祭出美元高利定存，甚至喊出1個月年息8%，到底現在還適合買美元嗎？外匯專家建議從投資組合角度評估，由於美元仍在升息，還有利差優勢在，若資產組合中，美元資產占比偏低不到5成，可以趁美元下跌時分批承接拉，也可降低持有成本，並可先放在定存賺利差。

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台新銀行首席外匯策略師陳有忠採受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，今年美元至少還有5%至6%的下跌空間，因此，現在到底還可不可以買美元？因人而異，畢竟匯價只是投資配菜，主菜仍是股票、基金、債券及房地產等，因此，要從資產投資組合來看，由於美元還在升息，利差優勢仍在，長期來看，握有美元仍有利，不要在乎短期匯價波動。

他建議，美元與非美元資產占比最好是各占一半，這樣一漲一跌長期就不用在乎匯價漲跌。當然，若現在檢視資產部位，發現美元資產占比過去達7、8成，可在美元稍有反彈上去時，如美元指數來到102、103時就可減碼，慢慢將美元資產占比降至5成。如果美元資產占比只有2、3成，這時反而不用擔心，可趁美元下跌分批承接，降低持有成本，並放在定存，還可以賺利差。

華南銀行也指出，目前市場預估今年美國聯準會升息幅度可能減緩，但美元利率仍處於高原期，在急劇變化的金融環境下，將部分資金停泊在美元定期存款，可享有相對穩健的利息收益，華銀推出的限時美元優利定存專案，不需要搭配其他產品，只要以新台幣結購或新資金匯入，即可享有3個月期年息4.05%、6個月期年息4.25%的優利定存，個人戶單筆最低金額3千美元，中小企業戶單筆最低金額1萬美元（存款金額無上限），至今年4月30日止。

凱基銀行至2月24日推出單筆最低承作金額美元1萬，以新資金承作4個月期可享4.5%，1年期可享4.6%，若是首次在凱基銀行開立帳戶，更提供新戶加碼，1年期最高年利率可達4.8%。以美元5萬試算，新戶以新資金承作1年期美元高利定存約可領到新台幣7萬2000元的利息，較一般牌告利率可多領1萬5000元；既有客戶1年期可享4.6%，約可領到新台幣6萬9000元。

聯邦銀行則至3月31日，以換匯新資金承作外幣定存，享美金定存1個月期年利率8%（每人限額美金2000元）。台北富邦銀行至2月24日止，提供3個月年息4.88%、6個月年息4.78%、12個月年息4.68%的美元優利定存，單筆最低1千美元起存，若臨櫃辦理僅限於自其他金融機構匯入的新資金。

合庫銀行至2月14日，以新台幣結購或自他行匯入新資金，單筆只要達5000美元起，即可享有1個月期年利率4.10%，3個月期年利率4.2%的優惠利率；舊資金亦可享1個月期年利率4%，3個月期年利率4.1%的優惠利率。

第一銀行至3月1日止推出美元1個月期年息3.88%，透過網路銀行承作，美元最低只要1688美元即可辦理，不限新、舊資金均可承作，也沒有承作金額上限。台新銀行也推出「階GO利8外幣定存專案」，美元定存1年期的平均年息已來到4.8%；美元6個月期的定存平均年息也高達4.7%；同時也推出「美利GO外幣活存專案」，3個月優惠期間，美元年息可享4.5%，且專案承作門檻維持親民，只要原幣1000元即可申辦。

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