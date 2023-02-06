升息近尾聲／新台幣能否站穩2字頭？專家點出關鍵因素

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滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲預估，聯準會3月會再次升息1碼，即0.25個百分點，將聯邦基金利率目標區間上調至 4.75%至5%，之後保持利率在高點區間不變。由於聯準會認為通膨仍處於高位並持續關注薪資成長，因此，滙豐預估美國最快要到明年第2季才會降息1碼，第3季再降息1碼。瑞銀同樣預測，美國聯準會已接近升息週期的尾聲，在3月利率決策會議後，預估聯邦基金終端利率將達到4.75%至5%的峰值，更重要的是，市場開始預期美聯準會將在年末前啟動降息。
由於美元走弱，新台幣兌美元兔年開市後重返「2字頭」，這兩天因美國非農就業數據表現強勁，引發升息疑慮，美元指數強彈，新台幣從29.7元拉回至29.9元，新台幣可能再見到30元價位？市場認為仍不排除。陳有忠也提到，一般元宵節過後1、2周，新台幣資金大舉回籠後，新台幣通常會回貶一點，若外資也沒再加碼台股，新台幣升勢可能就會熄火。
不僅如此，陳有忠還提到，影響新台幣最大變數就是政治因素，如果美國議長麥卡錫在4、5月休會期間來台，可能重演去年美國眾議院議長裴洛西來台，中國一定會有動作像是軍演等，而兩岸緊張情勢再度升高，對新台幣就相當不利。不過，目前市場預期今年新台幣長期仍會在「2字頭」，會不會到29元以下很難說，若美元指數跌到95，新台幣就可能升破29元，畢竟新台幣是依附在美元身上，只是，陳有忠也提到，這一年中隨時會有雜音出現，就是政治因素，兩岸情勢一旦升高，就不利新台幣表現。