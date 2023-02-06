今日來講股／台股短線多頭未結束　新一周可望驚驚漲

升息近尾聲／新台幣能否站穩2字頭？專家點出關鍵因素

▲新台幣兌美元重新站回「2字頭」，專家認為在美國升息趨緩，美元走弱下，新台幣今年勢必長期在「2字頭」，但元宵過後1、2周資金回籠下，升勢可能熄火，甚至若兩岸關系再度緊張，有可能再回到30元價位。（圖／記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元重新站回「2字頭」，專家認為在美國升息趨緩，美元走弱下，新台幣今年勢必長期在「2字頭」，但元宵過後1、2周資金回籠下，升勢可能熄火，甚至若兩岸關系再度緊張，有可能再回到30元價位。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）如市場預期升息1碼，放緩升息腳步，美元指數一度跌破101，新台幣兌美元也在睽違5個多月後，重返「2字頭」，來到29.7元附近，但這是否代表「2字頭」將成新常態？台新銀行首席外匯策略師陳有忠採受《NOWnews今日新聞》採訪表示，今年美元將呈現「緩步走跌」態勢，有可能跌破100，市場也預期新台幣今年將長期在「2字頭」。但要留意的是，元宵節過後資金回籠，加上外資若沒再加碼台股，新台幣升勢可能熄火，甚至不排除回到30元價位，尤其兩岸關係等地緣政治因素，將成為影響今年新台幣走勢最大變數。

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陳有忠分析，美國通膨確實有明顯和緩，國利率升勢確實已趨緩，並可能能慢慢步入尾聲，尤其美元對升息也出現邊際效應遞減，但若與美國GDP相較，仍屬於高通膨階段，聯準會也沒說死，保留升息條件，只能說沒那麼「鷹」，預期今年美元將呈現「緩步走跌」態勢，「跌破100是有可能」，今年美元指數預估在95至105之間，即今年美元還有5%至6%的下跌空間。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲預估，聯準會3月會再次升息1碼，即0.25個百分點，將聯邦基金利率目標區間上調至 4.75%至5%，之後保持利率在高點區間不變。由於聯準會認為通膨仍處於高位並持續關注薪資成長，因此，滙豐預估美國最快要到明年第2季才會降息1碼，第3季再降息1碼。瑞銀同樣預測，美國聯準會已接近升息週期的尾聲，在3月利率決策會議後，預估聯邦基金終端利率將達到4.75%至5%的峰值，更重要的是，市場開始預期美聯準會將在年末前啟動降息。

由於美元走弱，新台幣兌美元兔年開市後重返「2字頭」，這兩天因美國非農就業數據表現強勁，引發升息疑慮，美元指數強彈，新台幣從29.7元拉回至29.9元，新台幣可能再見到30元價位？市場認為仍不排除。陳有忠也提到，一般元宵節過後1、2周，新台幣資金大舉回籠後，新台幣通常會回貶一點，若外資也沒再加碼台股，新台幣升勢可能就會熄火。

不僅如此，陳有忠還提到，影響新台幣最大變數就是政治因素，如果美國議長麥卡錫在4、5月休會期間來台，可能重演去年美國眾議院議長裴洛西來台，中國一定會有動作像是軍演等，而兩岸緊張情勢再度升高，對新台幣就相當不利。不過，目前市場預期今年新台幣長期仍會在「2字頭」，會不會到29元以下很難說，若美元指數跌到95，新台幣就可能升破29元，畢竟新台幣是依附在美元身上，只是，陳有忠也提到，這一年中隨時會有雜音出現，就是政治因素，兩岸情勢一旦升高，就不利新台幣表現。

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