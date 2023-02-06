巷仔內／美升息放緩　台灣央行3月有可能停止升息嗎？

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雖然在通膨降溫下，美國減緩激進升息的步調，但美國聯準會也強調抑制通膨的戰鬥仍未終止，主席鮑爾更直指，在通膨居高之際，聯準會還會升息幾次，以達到「適當限制」的政策水準，甚至還表示，在目前外界預期下，今年降息並不適當。而根據最新公布的美國元月非農就業人口新增51萬7000人，失業率下滑至3.4%，創50年來新低，也令人質疑，未來數月通膨壓力是否能進一步紓緩，也為聯準會進一步放緩升息腳步添變數。
在美國升息步伐放緩之下，台灣央行預計今年3月23日也將召開第一季理監事會，由於央行總裁楊金龍表示，貨幣政策基調已由先前的「緊縮」轉變為「溫和緊縮」，加上台灣核心通膨還在上漲，市場普遍認為台灣隱約仍有通膨壓力，因此推估央行停止升息的時間點會比美國快，但也有人覺得在美國今年3月仍會持續升息之下，台灣央行3月還是會有所動作，可能再升息半碼。
至於要看到降息更不可能，市場認為除非台灣經濟情況糟，目前看來有通膨威脅，經濟成長也不差，沒有貼近零或負成長，因此除非經濟不好或進入通緊，台灣才有降息可能，目前並沒有降息的條件，就像現在大家期待美國降息，美國也沒降息條件，經濟也沒很差，就業市場還是很好，也沒有大幅裁員，連美國聯準會主席都已表明今年降息並不適當，台灣更不可能降息。
不過，有外匯專家指出，相較台美利差擴大，台灣央行更在乎物價的控制，利差不是央行關心的重點，這從近來新台幣狂升，央行卻沒有阻升就可看出，畢竟新台幣升值也有助減緩通膨壓力，而央行總裁楊金龍在去年第四季理監事會上也提到，若央行可確認明年通膨率將至2％以下，就會停止升息，但預估2023年首季核心CPI仍會高於2%，也被市場解讀在暗示今年首季仍有升息可能，至於最後結果如何，在今年3月23日就會揭曉。