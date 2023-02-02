新閣揆上任　中華人權協會籲：速修證交法保障人權

行政院長陳建仁上任後，昨日在立院會期展開首日，就赴立院拜會朝野各黨團，分別就普發現金、少子女化與居住正義等議題交換意見，但有法界人士指出，陳建仁過去擔任副總統時，不僅是總統府人權諮詢委員會召集人，也曾在公開場合提到，要讓台灣成為亞洲最具指標人權國家，該人士質疑金管會卻未核定台灣存託憑證（TDR）成為《證交法》有價證券，造成TDR爭議不斷，呼籲應該儘早修法。
記者陳威叡／台北報導
中華人權協會表示表示，行政院長陳建仁過去公開場合致詞提及「將讓台灣成為亞洲最具指標人權國家」言猶在耳，認為因為金管會與立法院怠惰鬆弛，使得TDR未明文入法，在台灣卻成了外國有價證券，法院竟還據此以《證交法》判決許多投資人，戕害人權至深。
中華人權協會表示，美國與日本發行的存託憑證都屬於該國的本國有價證券，實在沒有理由認定TDR在台灣屬於外國有價證券，台灣未將TDR明文入法，以致有違法律明確性、授權明確性及罪刑法定原則等違憲疑慮。
中華人權協會也說明，期盼陳建仁不要忘了當初所言，若TDR未明文入法，今後勢必持續對司法裁判產生長遠影響與衝擊，嚴重侵害人權及證券市場安定，同時呼籲金管會與立法院應該儘快修法，使TDR法律地位得以明確，避免冤案再起，同時給予還因此案官司纏身的受害個案即時幫助，以落實人權保障。