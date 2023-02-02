全聯草莓季「6款限定甜品」登場！心型水果禮盒浪漫滿分
年節過後將喜迎浪漫情人節！同時也宣告春天腳步靠近，全聯We Sweet推出6款草莓系列甜點，一起登場的還有全聯阪急麵包莓果季，要給你浪漫的春天氣氛。另外，喜歡吃草莓鮮果的消費者們，全聯也推出心型盒裝草莓鮮果，情人節安太座快入手。同時，療癒系優格手搖「發發」開賣「莓莓胭脂紅茶」、「草莓果粒優格」，帶大家在戀愛氣息濃厚的2月一起沉靜在草莓酸甜好滋味中！
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯We Sweet草莓季2/3至3/2開跑，推出6款草莓甜點，其中有3款新品首次登場，包括「草莓雙餡銅鑼燒」皮香濃郁，口感鬆軟有彈性，包裹著酸甜果肉的草莓奶油；還有「草莓生乳捲」捲類是必買明星商品，柔軟綿密的戚風捲加入帶有生乳餡及草莓果醬，微酸微甜粉紅滋味；「莓果布爾利」全台134間門市限定販售的冷凍甜點，手煮莓果醬完整襯托出酸甜感，底層則是濃甜奶香手工布蕾。
同時，人氣回歸商品有「草莓卡士達蛋糕」、Q軟的「日式草莓大福」以及底層有著醇香布丁的「雙莓鮮果布蕾」。Read Bread系列則有，「北海道煉乳草莓夾心」、「草莓夾心麵包」、「雙莓口袋吐司」、「草莓生貝果」。全聯阪急系列麵包有「綜合莓果歐包」、「草莓可頌」、「蔓越莓燕麥雜糧」、「草莓閃電泡芙」季節限定甜品受到消費者喜愛，業者預計草莓季可創下5,900萬業績。
另外，去年受到歡迎的水果心型盒，今年於2/10~2/23分別推出2種口感不同草莓，滿足雙重選擇。「美姬草莓」果皮光滑細緻、果肉甜脆帶有淡淡花香，甜度較高口感更好。「莓好時光」則是選用香水品種，果粒大顆、色澤鮮豔、Q軟富有嚼勁，果肉鮮紅多汁口感十足。隱藏版「莓果戀曲」有著台灣草莓搭配智利藍莓，是情人節限定的酸甜滋味。
推出草莓限定新品的，還有療癒系優格手搖飲「發發」，上工首週來杯香氣充盈，口感滑順的「草莓果粒優格」，治癒開工首週忐忑的心；還有熱戀能量滿滿，滋味清新又馥郁的「莓莓胭脂紅茶」，鮮甜回甘不膩口的滋味，情侶檔一人喝一口，甜蜜更可口。