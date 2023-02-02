林襄「大尺度照」疑春光外洩！粉絲全驚呼：有貼起來嗎
樂天女孩、啦啦隊女神林襄擁有精緻五官、E級火辣身材，IG坐擁145.9萬人追蹤，人氣超級旺的她，目前工作已排到4月，行程滿檔！經紀人莉奈昨（1）日更曬出林襄穿著「點點透視裝」的大尺度辣照，不過乍看之下很像走光，也引起粉絲暴動，「透明裝？點點有貼起來吧」、「太猛了」、「這張很厲害喔」。
娛樂中心／綜合報導
莉奈昨日在IG發文，並PO出林襄穿著「透視點點裝」的大尺度辣照，只見林襄坐在流利台裡，「上空」曬出E級傲人上圍，也因為上身僅有透視上衣，渾圓胸型一覽無遺，「私密部位」也巧妙貼住，並未走光；下身則是搭配紅白格子短裙、黑色蕾絲透明襪，她手上還拿著泰迪熊玩偶，性感又可愛。
莉奈也表示，林襄的工作行程已經排到4月了，「找我的小可愛工作要提早預約排檔期！襄的行程到四月啦！不然我們很貪心的，每個工作都很想要，會一天工作20小時塞爆行程，只為了把握機會（這句開玩笑的）。」最後，她也透露：「2023桌曆不知不覺一月過去了！」貼文一出，網友也紛紛留言：「襄跟莉奈都辛苦了」、「明裝！？點點有貼起來吧？」、「有顏色」、「太猛了」、「這張很厲害喔」、「這張好暈」、「這張好強」、「讚」、「胸型很美」、「厲害」。（編輯：郭佩蓉）