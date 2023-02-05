Grab新任公關總監年僅39歲 揭秘新加坡女強人經歷
▲陳佩玲（Tin Pei Ling）是新加坡Grab新上任的年輕公關總監。（圖／翻攝自推特）
記者賴正琳／綜合報導
2023-02-05 17:00:00
有東南亞Uber之稱的Grab，掌控了東南亞接送與快遞服務的市場。近期，該公司在新加坡的春酒宴席上宣布，新加坡的公關總監將由年僅39歲的陳佩玲（Tin Pei Ling）擔任，她同時是新加坡的國會議員。沒有含著金湯匙出生的陳佩玲，是如何一步一步地走上年輕有為的高管之路呢？
陳佩玲出生在一個普通家庭，全家住在新加坡的錦茂（Ghim Moh），父親是咖啡廳老闆，母親則是家庭主婦。她從小就在父親的咖啡廳幫忙，並擔任父親的英文翻譯，由於父親的教育程度只有小學，陳佩玲常常協助他對外溝通。另外，她從小認真唸書，考上非常難錄取的第一學府新加坡國立大學，在大學期間獲得很多人脈和資源。她從大二開始便出席新加坡現任外交部長維文（Dr. Vivian Balakrishnan）的會見人民會議（Meet-the-People Sessions），並從此接觸政治，畢業後則擔任政治人物的助理，同時在2011年當選國會議員，當時她年僅27歲，沒想到卻因為負面消息在網路上爆紅。由於她的丈夫是時任新加坡總理李顯龍的首席私人秘書，她的當選在網路上掀起軒然大波。許多網友認為她是靠丈夫的裙帶關係勝選，並抨擊她的年輕與不成熟。當時，她連在臉書發文感謝丈夫送她美國品牌的包款，都遭網友譴責，為了止血，她在2012年於慈善晚會上捐出這個包款。同時，網友也爆料她在政黨活動時跺腳的行徑，批評她「只是一個小女生」。這段經歷帶給她很大的心理壓力和創傷，在2016年的電視節目上，她才將過去的心情向外界訴說。她表示，當時連在街上走路，都常被路人認出來，有時甚至被路人當場出言嘲諷或謾罵，她花了很多時間調適外界突如其來的關注。 ▲陳佩玲和父親合照。（圖／翻攝自推特）
雖然曾經深陷風波，但她接下來作為國會議員的表現倒是可圈可點，憑著人畜無害的娃娃臉，遊走於政治界和百姓之間，讓當地選民對她逐漸改觀。另外，2013年，30歲的她前往美國芝加哥大學布斯商學院 (University of Chicago Booth School of Business)就讀，2年後取得工商管理碩士學位。學成歸國後，她在2018年開始擔任通商中國（
VIDEO Singapore–China ties）的執行長，直到2022年12月2日。
彼時，她是通商中國歷任以來最年輕的執行長，此前沒有在中國經商的相關經驗。不過，她曾在政治界基層工作7年，並擔任國會議員7年，政商界普遍認為她已有足夠的歷練經驗。事實上，通商中國的歷任執行長，最後都轉為新加坡的政府高層，因此該非營利組織又被戲稱為政治界的跳板。
工作四年半後，陳佩玲離開通商中國，讓人跌破眼鏡的是她沒有選擇回歸政界，而是投入商界。從2023年開始，她加入Grab，成為新任公關總監。陳佩玲表示，她離開前東家並加入Grab的原因，是希望在私營企業大展身手。人生峰迴路轉的陳佩玲，年紀輕輕便有著政治界、商界和非營利組織的經驗，而且她在讀書和工作期間，還陸續產下兩個小孩，生活可以說是非常忙碌和充實。未來她將為Grab帶來什麼樣的效益，各界都在關注。 ▲陳佩玲與丈夫結縭將近15年。（圖／翻攝自推特） ▲有東南亞Uber之稱的Grab，宣布新加坡的公關總監將由年僅39歲的陳佩玲擔任。（圖／翻攝自Instagram）