巷仔內／沈榮津首開先例　掀公股金融人事卡位戰火

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後來，沈榮津進一步出任經濟部次長，在政務次長內任還曾兼任中鋼董事長。2017年時任經濟部長的李世光請辭，由沈榮津代理，隨著賴清德內閣成立後，真除並正式擔任經濟部長，後來蘇貞昌擔任閣揆，進一步提拔他出任行政院副院長，成為少數幾位登上副閣揆的經濟部長之一。
隨著內閣改組，外界原以為他在卸任行政院副院長一職後，可能轉任工研院或台電董事長，尤其目前台電董事長還是由經濟部次長曾文生代理，沈榮津剛好可補上這位空缺。沒想到，最後沈榮津卻「鍍金」，接下完全無相關金融背景的國營金融機構，也就是台灣金控董事長，蔡政府還為他破例讓公股金控與銀行董事長由兩人「分治」，讓已擔任6年台灣金控董事長的呂桔誠，只專任台灣銀行董事長。
沈榮津接任台灣金董座，讓許多人跌破眼鏡，金融圈人士多半大感意外，除了沈過去並沒有金融相關背景之外，更令人好奇的是，過去公股金控一直都是金控董事長兼任銀行董事長，蔡政府竟為了沈榮津破例，還特別挪出了公股金控董事長的位置，甚至被認為是較無實權的金控董事長之位。
相較原任董事長呂桔誠金融資歷完整，之前就擔任過台銀董事長，也曾任兆豐金暨兆豐銀行董事長、台銀董事長，土銀總經理，亦出任過經濟部國營會主委，更擔任過財政部長，而且在回任台灣金暨台銀董座已6年，對金融及台銀業務都相當了解。雖然沈榮津善於溝通協調，並常親力親為排除投資障礙，在接下公股金控董事長之位後，一般認為可望加深強化金融挺產業這部分，為台灣投資帶來點火關鍵作用。
雖然，台灣金控在交接新聞稿上寫出沈榮津就任原因，強調「沈董事長嫻熟深耕經濟領域」，擔任行政院副院長期間推動口罩國家隊、防疫、加速投資台灣、紓困振興、離岸風電、產業創新等措施，均與民生經濟及金融服務業發展息息相關，未來將運用所長帶領台灣金控集團貼近產業發展需求，善加發揮國營事業精神、協助產業轉型與，掌握新契機邁向新的里程碑。
只是，相較呂桔誠仍掌握台銀資源及實權之下，外界認為沈榮津的台灣金董座之位發揮的空間恐怕有限，未來呂桔誠與沈榮津的互動勢必受到關注，同樣原本是財政部頂頭上司的沈榮津，一下變成財政部轄下管理的公股單位，未來財政部找公股董總開會，他與呂桔誠、財政部互動更耐人尋味。
當然，大家更關心的是，除了沈榮津之外，接下來其他公股行庫的人事異動，會不會比照台灣金控與台灣銀行董事長由兩人「分治」？若照著做，等於除原本董事長之外，還會再多出4個金控董事長之位，讓蔡政府有更多「政治酬庸」的空間，尤其2024年還有總統大選，執政黨在這次九合一大選慘輸後，新內閣就已被視為「戰鬥」內閣，加上公股掌握金脈人脈，勢必引發民進黨各派系的角力戰，如今公股首波高層人事異動已開啟，接下來是否進一步調動，能否擺脫「政治酬庸」聯想，大家也等著看。