是真的！香港這天起狂送50萬張機票 再送100港幣消費券
全球疫情降溫，準備好重返香港吃爆正宗菠蘿油、港式奶茶了嗎？為了拉攏國際遊客，香港機場管理局主席蘇澤光於昨（2）日召開記者會宣布，即將攜手三大香港本地航空公司送出50萬張免費機票，並且分階段進行發送，3/1起先針對東南亞地區開跑活動。另外香港旅遊發展局也響應廣發機票政策，推出「香港有禮」旅客消費優惠券，訪港旅客憑券可以在指定的酒吧、餐廳和酒店享用免費的迎賓飲品，或於交通工具、餐飲、零售、商號及景點，兌換優惠。《NOWnews今日新聞》整理以下攻略，趕緊收藏去領免費機票飛香港！
記者汪睿琦/綜合報導
香港機場管理局先前就已放出風聲會送免費機票，2/2終於拍板定案，3/1開始對亞鄰國家發送免費機票，攜手香港三大航空－國泰航空、香港快運、香港航空，分階段先從東南亞地區開始，陸續4月起開放中國、5月起東北亞國家，由香港出發的機票則將於7月發送。香港機管局表示，本次活動可透過參加大抽獎、先到先得或「買一（或以上）送一」等方式獲取。
為響應香港機管局送機票規劃，香港旅遊發展局也推出「香港有禮」消費優惠券活動，攜手香港逾16,000間商店送出至少100萬份旅客消費優惠券。訪港旅客憑券除了可以在指定的酒吧、餐廳和酒店免費兌換享用市價超過100元港幣的迎賓飲品，或於之後現殺100元港幣專屬優惠，或去領取各大景點、博物館準備的價值超過100港幣的精美禮物！香港旅發局也說，活動詳細資訊會陸續曝光，旅客也可多多在官網上關注後續進度。
香港旅發局表示，訪港旅客想領取「香港有禮」消費優惠券可於4大諮詢中心領取：
📍香港國際機場旅客諮詢中心
地址： 大嶼山香港國際機場一號客運大樓入境大堂緩衝區A及B
開放時間： 每日上午8:00至晚上9:00
📍九龍旅客諮詢中心
地址： 九龍尖沙咀天星碼頭
開放時間： 每日上午8:00至晚上8:00
📍香港西九龍站旅客諮詢中心
地址： 九龍西九龍站B2層抵港大堂
開放時間： 每日上午9:00至下午6:00
📍港珠澳大橋（香港）旅客諮詢中心
地址： 大嶼山港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓地下
開放時間： 每日上午9:00至下午6:00