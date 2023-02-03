要變天了！明起中部以北轉濕「連4天有雨」 補班要帶傘
中央氣象局表示，今（3）日天氣跟昨日相似，持續受東北季風影響，各地早晚低溫約15到17度，白天北部及宜蘭高溫約18到20度，中部及花蓮高溫約21到25度，南部及台東地區高溫約25到30度，中南部日夜溫差仍大；降雨方面，迎風面的桃園以北及東半部地區有降雨機率，其中大台北山區及宜花地區降雨較明顯，其他地區維持多雲到晴，下午起中南部雲量有增加的趨勢。
編輯中心／綜合報導
根據氣象局測站紀錄，今晨最低溫13度出現在嘉義市國三N295K測站，另在桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8到9級強陣風，海邊活動請注意安全。
氣象局指出，明日同樣持續受東北季風影響，北部天氣較涼，其他地區早晚也有涼意，下週日、下週一(5日、6日)東北季風減弱；天氣方面，週六起華南雲雨區東移，雨區擴大，除了北部及東半部地區有局部短暫雨外，中部地區亦有零星短暫雨，其他地區多雲，下週一晚間雖然仍有華南雲雨區東移的中層水氣，但降雨漸趨緩。
下週二至下週四(7日至9日)北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣，直到10日東北季風會再增強，11日、12日東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。（編輯：林莞茜）