美菲擴大軍事合作！加強第一島鏈部署　對抗中國

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美國智庫「新美國安全中心」（CNAS）的印太問題專家柯蒂斯（Lisa Curtis）表示，菲律賓位於亞洲第一島鏈，對美國在印太地區的聯盟體系至關重要，如果台海發生衝突，華府有很大機率，會將菲律賓視為後勤支持和美軍集結地。
雖然美菲拒絕透露具體基地名稱，但分析指出，4處新據點可能會位於呂宋島北部卡加延省（Cagayan）和伊薩貝拉省（Isabela），因為這2個省分鄰近台灣，若台海或南海爆發衝突，美軍或可迅速採取行動。至於原有的5處EDCA基地，分別是位於巴拉旺省（Palawan）的包蒂斯塔（Antonio Bautista）空軍基地、馬尼拉西北方的巴塞（Cesar Basa）空軍基地、呂宋島中部的麥格塞塞堡（Fort Magsaysay）軍營、菲國南部民答那峨島的倫比亞（Lumbia）空軍基地、菲國中部宿霧省（Cebu）的艾布恩（Mactan Benito Ebuen）空軍基地。
智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）專家波林（Gregory Poling）則指出，進入呂宋島北部將有助於美國部署飛彈，阻止中國對台灣襲擊。儘管小馬可仕也致力維持與北京的關係，但坦言南海問題讓他夜不能寐，而且菲律賓會在兩岸發生衝突時處於最前線，難以置身事外。
波林也分析，美菲聯盟已經進入新時代，菲律賓官方越來越意識到，在台灣周圍發生的任何危機，都將涉及菲律賓的國家安全利益，除了有15萬名至20萬名菲律賓人在台灣生活、台菲地理位置上的緊密聯繫以外，如果菲律賓沒有表達在區域衝突發生時，提供支援的可能性，就不能指望美軍在南海保衛戰時也予以協助。
不只如此，波林還預測，美菲聯盟現代化的同時，也將更緊密地融入其他地區性的安全架構，包含美澳日聯盟。對此北京則表示反對，指控美國此舉是出於一己私利與零和思維，只會加劇區域緊張，並警告區域國家保持警惕，避免被美國利用。