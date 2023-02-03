台積電弱勢！台股早盤跌90點　貨櫃三雄、觀光走高

聯準會主席鮑爾釋出鴿派訊號，讓市場信心大振，激勵美股昨（2）日漲多跌少，台北股市今（3）日早盤則走跌，一度跌90點。權值王台積電早盤跌0.5%，其他重要大型電子股也多弱勢。今日盤面焦點為貨櫃三雄長榮、萬海、陽明漲1到3%，元宇宙概念股表現不俗，另外觀光股也相對強勢。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數2日下跌39.02點，或0.11%，收34053.94點；那斯達克指數上漲384.5點，或3.25%，收12200.82點；標普500指數上漲60.55點，或1.47%，收4179.76點；費城半導體指數上漲68.37 點，或2.22%，收3141.84點。
美股漲多跌少，台北股市今日則走弱，晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤雖一度漲2元，來到541元，但隨後跌0.5%。同樣為晶圓代工的聯電跌0.5%，世界先進小跌，力積電跌1%以上。其他重要電子股，如聯發科、鴻海、和碩小跌或在平盤上下，友達、群創、大立光走弱，台達電則強勢漲0.6%。
今日盤面焦點為貨櫃三雄長榮、萬海、陽明漲1到3%。其他，航運族群也亮眼，中櫃、台驊、中航、四維航、慧洋-KY、台船都漲1%以上。元宇宙概念股持續強勢，智微漲3%，宏達電、佐臻漲2%，位速漲逾1%，另外健策、鈺創、驊訊、威鋒電子都走高。至於觀光股也相對強勢，鳳凰、雄獅、山富漲2到3%，易飛網、晶華走高。