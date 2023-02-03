羨慕！去年11-12月發票15人中千萬大獎、14人抱走200萬元
111年11-12月期統一發票已在今（112）年1月25日開獎，財政部將於今（3）日下午公布中獎清冊。根據初步統計，11-12月期統一發票特別獎新台幣1000萬元共有15張發票中獎，200萬元特獎也有14張中獎，並自2月6日開放領獎至5月5日，還沒對獎的人，趕快找出當期發票看看，也許你就是這些中獎幸運兒之一。
記者顏真真／台北報導
去年11-12月期統一發票開出特別獎、特獎中獎號碼各1組、頭獎至六獎中獎號碼3組，並開出雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎215萬組，其中特別獎1000萬元中獎號碼為「28089459」，特獎200萬元中獎號碼為「30660303」，頭獎20萬元3組中獎號碼分別為「65056128」、「07444404」、「44263900」。
財政部也將於今日下午公布中獎清冊。不過，根據財政部初步統計，11-12月期統一發票特另獎1000萬元共開出15張中獎發票，200萬特別也有14張發票中獎，並自2月6日起開放領獎。不過，目前已有超商等業者公布自家開出大獎，包括萊爾富各開出1組千萬特別獎、200萬特獎，其中1位幸運兒僅花81元購買巧克力等商品，就抱走千萬大獎。
全家便利商店這期也開出2組特別獎1000萬元，消費者分別在台中金自由店、蘆竹鴻佰店皆花費不到60元，就幸運中獎，主要是購買沙士與冰塊杯等飲品。
統一超商這期也開出3張千萬獎發票，其中1人在新北市新店區的7-ELEVEN寶隆門市繳納代收的手續費而抱走大獎。全聯福利中心這期則開出1張200萬元特獎，開出門市為中山林森門市，民眾花費319元購買泡麵、雞蛋、礦泉水與小蘇打粉就中獎。