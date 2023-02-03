泰國市場復甦亮眼！觀光局搶潑水節來台旅遊商機

自去（2022）年10月13日重新開放觀光客來台後，全年度來台旅客人次達89萬人次，突破原定70萬目標人次，其中泰國市場表現亮眼，不僅泰國旅客拔得重啟國門日全球首發團，10月至12月來台人次達5萬830人次，較原訂1.8萬人次目標高出271%。為持續爭取泰國來台旅客，交通部觀光局於2月3日觀光節中頒贈2023年台灣觀光貢獻獎給泰國出境旅遊協會（Thai Travel Agents Association, TTAA），並邀請TTAA成員參觀台灣燈會及考察新景點，深化與泰國民間旅遊協會合作，擴大吸引泰國旅客來台。
記者黃仁杰／台北報導
本次參訪團由TTAA協會會長Mr. Charoen親自率隊，包括3位副會長、秘書長等核心幹部一行11人，於2日抵達展開5天4夜的參訪行程，此行成員均為泰國主力出境旅行社、具包裝產品決策權之董事經理級以上人物。
除出席3日觀光節慶祝大會接受獎項，並將安排參觀台灣燈會，東北角觀光圈景點，包括宜蘭傳藝中心、壯圍沙丘園區、觀光工廠、茶園品茶、泡湯、製作三星蔥油餅等在地體驗行程。期盼藉由本次參訪成員於泰國出境旅行社發揮影響力，吸引更多泰國業者包裝台灣新行程產品，將市面上既有如野柳、九份等行程產品延伸至東北部其他處，提供泰國民眾更多元化的產品選擇，為即將到來的泰國新年出國潮搶下先機。
泰國出境旅遊協會是泰國出境市場最重要之旅遊組織，成員主要以出境旅遊商品之旅行業者，目前共有886個會員，該協會亦為泰國每年最盛大出境國際旅遊展（Thai International Travel Fair, TITF）之籌辦組織，與觀光局維持良好之互動與合作關係。
去年8月份交通部長王國材赴曼谷參加第11屆APEC觀光部長會議，特別偕同觀光局局長張錫聰與該協會深入交流，溝通我國開放國境後之國際推廣準備工作，並責成觀光局於疫後與協會加強合作，推動送客互訪。
觀光局表示，2月中旬將延續本次邀訪考察交流，籌組台灣觀光代表團赴泰國參加第28屆泰國國際旅遊展，並將舉辦台泰雙邊業者推廣會，在觀光局、旅遊業者與旅遊協會三方合作下，活絡旅遊商機，促成旅遊人次及產業加速復甦，達成本年度泰國市場來台20萬人次目標。