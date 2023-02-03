中獎發票被冒領！台北國稅局抓到人了　將追討並移送偵辦

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台北國稅局進一步說明，民眾若取得電子發票證明聯且中獎獎項為五、六獎，亦可利用兌獎APP中的「我要領獎」功能，將中獎電子發票證明聯拍照上傳，並設定領獎帳戶以完成兌獎。惟有接獲民眾反映，以持有中獎電子發票證明聯至實體通路兌獎，卻被告知中獎獎金已被兌領。經查明係民眾中獎後曾將中獎電子發票證明聯在未遮蔽QR CODE的情況下上傳至Facebook或Line等社群軟體，以周知友人中獎喜訊，卻遭人翻拍該張中獎電子發票證明聯，透過兌獎APP冒領中獎獎金。所轄主管稽徵機關依規定向翻拍冒領獎金者具函追回獎金，並移送司法機關究辦；而中獎民眾之兌獎權益將不受影響。
台北國稅局舉例說明，A君在社群網站搜尋其他民眾上傳之中獎電子發票證明聯照片，並以手機使用兌獎APP掃描該照片上之QR CODE進行兌獎，且設定其友人B君帳戶為自動領獎帳戶，因其不法手段致財政部兌獎系統陷於錯誤，而誤以B君為中獎發票持有人，將中獎獎金匯入B君帳戶內，A君再自該帳戶取得該中獎獎金。該局調查後，將A君相關不法事證移送司法機關偵辦刑責，案經判決確定，A君意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，依刑法規定處罰。
台北國稅局呼籲，為維護統一發票中獎兌領獎之權益，請民眾勿將中獎電子發票證明聯拍照上傳至網路分享，以免遭有心人士截圖盜領中獎獎金，更不應翻拍網路上之中獎發票，不法套取或冒領統一發票中獎獎金，經查明除將由所轄主管稽徵機關追回獎金外，並移送司法機關究辦。（編輯：林莞茜）