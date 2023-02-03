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蔡培慧拚南投補選！綠副祕黃建嘉拉行囊　共12人南下進駐

▲南投立委補選將於3月4日投票，民進黨副秘書長黃建嘉率領11名黨公職南下進駐，全力輔選蔡培慧。（圖／記者黃宣尹攝，2023.02.03）
▲南投立委補選將於3月4日投票，民進黨副秘書長黃建嘉率領11名黨公職南下進駐，全力輔選蔡培慧。（圖／記者黃宣尹攝，2023.02.03）

記者黃宣尹／台北報導

南投縣立委補選將於3月4日投票，民進黨提名曾參選縣長的前行政院中辦執行長蔡培慧再戰，選情持續看漲。為此，在副總統賴清德接任賴清德接任黨主席後，民進黨展現超高戰鬥力，副秘書長黃建嘉今（3）日率領中央黨部11名同仁，自台北中央黨部出發，步行搭乘捷運，再轉乘高鐵南下，正式進駐南投，全力輔選蔡培慧。

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黃建嘉一行人出發前於中央黨部外舉行記者會，眾人拖著行囊展現高昂鬥志，更喊出「作伙顧南投、蔡培慧凍蒜」口號。黃建嘉表示，希望藉由此戰，民進黨能夠重新贏得人民的信任，也再度擦亮民進黨清廉勤政的招牌；此次民進黨提名的蔡培慧，要為南投爭一口氣，相對於林明溱只是想要替兒子出一口氣，格局天差地別，相信縣民眼睛是雪亮的，選舉過程中會讓更多南投人知道蔡培慧的能力。

▲南投立委補選將於3月4日投票，民進黨副秘書長黃建嘉率領11名黨公職南下進駐，全力輔選蔡培慧。（圖／記者黃宣尹攝，2023.02.03）
▲南投立委補選將於3月4日投票，民進黨副秘書長黃建嘉率領11名黨公職南下進駐，全力輔選蔡培慧。（圖／記者黃宣尹攝，2023.02.03）
賴清德接任民進黨主席後，持續進行黨務革新，為全黨注入活水，現更下令黨中央由黃建嘉帶隊，進駐南投，全力輔選蔡培慧。黃建嘉與黨部同仁今日出發前舉行記者會，他說，希望藉由此戰，民進黨能夠重新贏得人民的信任，因此在賴清德跟秘書長許立明下令下，率領各部門同仁到南投進駐。

黃建嘉說，這是一場綜合的民意跟社會氛圍的檢驗，也是檢驗候選人能力跟操守的最好機會，相信蔡培慧絕對會是南投最優秀、最需要的立委。

黃建嘉說，這次選舉也希望擦亮民進黨清廉、勤政、愛鄉土的招牌，相信3月4日一定可以贏得勝利，「信賴蔡培慧、信賴南投」。

▲南投立委補選將於3月4日投票，民進黨副秘書長黃建嘉率領11名黨公職南下進駐，全力輔選蔡培慧。（圖／記者黃宣尹攝，2023.02.03）
▲南投立委補選將於3月4日投票，民進黨副秘書長黃建嘉率領11名黨公職南下進駐，全力輔選蔡培慧。（圖／記者黃宣尹攝，2023.02.03）
被問及賴清德是否會到南投輔選，黃建嘉說，賴清德在這周日就會到南投輔選，中央黨部已針對選舉戰略與期程有一定規劃，也已經跟蔡培慧總部做充分討論。

黃建嘉也說，蔡培慧這次要為南投爭一口氣，相對於林明溱只是想要替兒子出一口氣，2人格局天差地別。

他舉例說，林明溱的兒子想要買房子，林明溱就用選舉補助款，以及8年縣長部吃不喝的薪水幫兒子買千萬豪宅，「錢從哪來，林明溱應該向大家說清楚」；林明溱的兒子想要工作，林就在縣府幫其安插縣長特助的黑官，完全不顧法令限制；林明溱的兒子想要當立委，林就不顧民意反對跟承諾，回歸參選補選幫兒子卡位，如此耍特權跟佔盡資源，南投縣民不會接受。

黃建嘉砲轟，「林明溱不只不講武德，更是失德」，相信縣民眼睛是雪亮的，南投最需要的立委，正是農村出身的農運戰士蔡培慧，民進黨會用此最大戰略原則做選舉訴求，讓更多南投人知道蔡培慧的能力。

「林明溱是好爸爸，但絕不是好縣長，更不會是好立委」，黃建嘉呼籲，3月4日讓林明溱回家當好爸爸，回家含飴弄孫，讓蔡培慧替南投服務。

▲南投立委補選將於3月4日投票，民進黨副秘書長黃建嘉率領11名黨公職南下進駐，全力輔選蔡培慧。（圖／記者黃宣尹攝，2023.02.03）
▲南投立委補選將於3月4日投票，民進黨副秘書長黃建嘉率領11名黨公職南下進駐，全力輔選蔡培慧。（圖／記者黃宣尹攝，2023.02.03）

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