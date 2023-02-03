蔡培慧拚南投補選！綠副祕黃建嘉拉行囊　共12人南下進駐

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賴清德接任民進黨主席後，持續進行黨務革新，為全黨注入活水，現更下令黨中央由黃建嘉帶隊，進駐南投，全力輔選蔡培慧。黃建嘉與黨部同仁今日出發前舉行記者會，他說，希望藉由此戰，民進黨能夠重新贏得人民的信任，因此在賴清德跟秘書長許立明下令下，率領各部門同仁到南投進駐。
黃建嘉說，這是一場綜合的民意跟社會氛圍的檢驗，也是檢驗候選人能力跟操守的最好機會，相信蔡培慧絕對會是南投最優秀、最需要的立委。
黃建嘉說，這次選舉也希望擦亮民進黨清廉、勤政、愛鄉土的招牌，相信3月4日一定可以贏得勝利，「信賴蔡培慧、信賴南投」。
被問及賴清德是否會到南投輔選，黃建嘉說，賴清德在這周日就會到南投輔選，中央黨部已針對選舉戰略與期程有一定規劃，也已經跟蔡培慧總部做充分討論。
黃建嘉也說，蔡培慧這次要為南投爭一口氣，相對於林明溱只是想要替兒子出一口氣，2人格局天差地別。
他舉例說，林明溱的兒子想要買房子，林明溱就用選舉補助款，以及8年縣長部吃不喝的薪水幫兒子買千萬豪宅，「錢從哪來，林明溱應該向大家說清楚」；林明溱的兒子想要工作，林就在縣府幫其安插縣長特助的黑官，完全不顧法令限制；林明溱的兒子想要當立委，林就不顧民意反對跟承諾，回歸參選補選幫兒子卡位，如此耍特權跟佔盡資源，南投縣民不會接受。
黃建嘉砲轟，「林明溱不只不講武德，更是失德」，相信縣民眼睛是雪亮的，南投最需要的立委，正是農村出身的農運戰士蔡培慧，民進黨會用此最大戰略原則做選舉訴求，讓更多南投人知道蔡培慧的能力。
「林明溱是好爸爸，但絕不是好縣長，更不會是好立委」，黃建嘉呼籲，3月4日讓林明溱回家當好爸爸，回家含飴弄孫，讓蔡培慧替南投服務。