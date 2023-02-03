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銷量不如預期！蘋果仍避大規模裁員　庫克：那是最後手段

▲美國科技業近日裁員潮不斷，但蘋果公司仍避免以大裁員的方式來縮減開支，執行長庫克（Tim Cook）表示，那是最後才會考慮的手段。資料照。（圖／達志影像／美聯社）
▲美國科技業近日裁員潮不斷，但蘋果公司仍避免以大裁員的方式來縮減開支，執行長庫克（Tim Cook）表示，那是最後才會考慮的手段。資料照。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國科技業近日裁員潮不斷，其中包含Google、微軟、Meta、亞馬遜、IBM等知名大廠。蘋果公司（Apple Inc）2日公布的財報也顯示，上季公司整體銷售和獲利表現低於華爾街預期。不過，截至目前為止，蘋果仍避免以大規模裁員的手段來縮減開支，執行長庫克（Tim Cook）表示，那是最後才會考慮的手段。

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綜合《商業內幕》等外媒報導，近期幾乎每家科技公司都被迫裁員和削減成本，矽谷瀰漫著悲觀氣息，臉書母公司Meta、谷歌母公司Alphabet都未排除進一步削減成本的可能性，然而，在這場特殊的風暴中，蘋果似乎成為少數挺住通膨、供應鏈危機和烏克蘭戰爭的科技公司，無需大幅裁員。

當地時間週四舉行的蘋果季度財報會議，顯示蘋果第1季銷售縮減5%至1172億美元，庫克坦言公司確實面臨障礙，但他沒有提到任何削減成本、裁員或戰略轉變的事；相反的，庫克告訴華爾街分析師，無論面臨什麼挑戰，蘋果的戰略始終如一，包括對創新和人才的投資也會繼續。 

庫克聲稱，拖累蘋果重要季度表現的供應鏈問題已經得到緩解，考慮到整體宏觀經濟形勢，蘋果已對其支出和招聘計畫做出調整，裁員是蘋果最後的手段，希望在能做到的範圍内，以其他方式妥善管理成本。

有分析認為，過去幾年，庫克採取務實增長的方式，蘋果的增長速度雖慢，但相較於過度擴張的同業，顯得更為節制，能妥善應對經濟低迷或衰退，而無需進行大規模裁員。

美國洛杉磯私人投資公司「Wedbush Securities」的分析師艾夫斯（Dan Ives）曾形容庫克「很有遠見，在拓展業務方面非常謹慎」；風險投資機構的「Loup Ventures 」分析員慕恩斯特（Gene Munster）也說過：「他（庫克）是科技CEO中最務實的，我認為他是最不願意冒險的，這影響了他們的招聘方式。」  

不過，科技日新月異、瞬息萬變，雖然蘋果已盡力避免裁員，但世事無絕對，它仍有可能受到經濟持續低迷的影響，是否能永遠避掉大裁員的命運，還要看產業及公司未來如何發展。

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