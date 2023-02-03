銷量不如預期！蘋果仍避大規模裁員　庫克：那是最後手段

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當地時間週四舉行的蘋果季度財報會議，顯示蘋果第1季銷售縮減5%至1172億美元，庫克坦言公司確實面臨障礙，但他沒有提到任何削減成本、裁員或戰略轉變的事；相反的，庫克告訴華爾街分析師，無論面臨什麼挑戰，蘋果的戰略始終如一，包括對創新和人才的投資也會繼續。
庫克聲稱，拖累蘋果重要季度表現的供應鏈問題已經得到緩解，考慮到整體宏觀經濟形勢，蘋果已對其支出和招聘計畫做出調整，裁員是蘋果最後的手段，希望在能做到的範圍内，以其他方式妥善管理成本。
有分析認為，過去幾年，庫克採取務實增長的方式，蘋果的增長速度雖慢，但相較於過度擴張的同業，顯得更為節制，能妥善應對經濟低迷或衰退，而無需進行大規模裁員。
美國洛杉磯私人投資公司「Wedbush Securities」的分析師艾夫斯（Dan Ives）曾形容庫克「很有遠見，在拓展業務方面非常謹慎」；風險投資機構的「Loup Ventures 」分析員慕恩斯特（Gene Munster）也說過：「他（庫克）是科技CEO中最務實的，我認為他是最不願意冒險的，這影響了他們的招聘方式。」
不過，科技日新月異、瞬息萬變，雖然蘋果已盡力避免裁員，但世事無絕對，它仍有可能受到經濟持續低迷的影響，是否能永遠避掉大裁員的命運，還要看產業及公司未來如何發展。