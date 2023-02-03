首季徵才暨加薪調查出爐　意願、幅度現「雙降」

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而第一季徵才表現，以「資訊科技」及「餐飲住宿」求才若渴，急缺基層人力及中階技術人才，職務方面則是需求「操作/維修/技術門市人員」23.2%、「業務/貿易/客服/門市人員」19.1%及「管理幕僚/人資/行政人員」14.7%。
1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，全球經濟放緩，半導體產業走過因為疫情關係帶來的缺貨利多，預期2023上半年將持續庫存調整，最快第2季末、第3季有望觸底反彈。國內晶圓代工龍頭大廠近期大動作招募十分吸睛，資訊科技業搶先布局，為下半年先蹲後跳的後市做足人力配置。又觀察餐飲住宿業疫後營運明顯回溫，國人報復性出遊消費不手軟，飯店住宿、餐飲觀光因為疫情衝擊而縮減的基層人員尚未補足，業者不惜加薪搶人，目前資料庫工作機會數達到63.9萬筆，較前一年成長8%，廠商徵才目標明確，盼一次到位。
根據調查顯示，4成5受訪企業今年第一季有調薪計劃，相較於去年的5成3，廠商加薪意願略為下降，又觀察加薪幅度，今年可望平均調薪3.7%，又相較於去年的4.6%，下修將近1%，整體而言，不論是廠商的調薪意願還是加薪幅度皆呈現「雙降」態勢。2023年全球經濟表現大幅減速，國內也受到國際情勢等因素影響，從台經院預測2023年國內經濟成長率下修至2.58%可以嗅出，景氣未來充滿不確定性，因而放緩了企業的加薪腳步。
調查指出，企業主動調薪的原因，包括工作績效表現36.1%、企業有每年調薪制度20.6%以及留住人才18.7%。除了調整薪資待遇外，優渥年終、績效獎金、紅包以及員工旅遊，都是能夠激勵士氣的具體福利。而另外5成5沒有調薪計劃的企業主要是考量「產業景氣不明」38.1%、「業績不如預期」19.7%及「沒有固定調薪制度」17.2%。
陳尹柔表示，根據台經院分析，在變種病毒、俄烏戰爭、高通膨和氣候變遷等因素下，去年全球經濟並不理想，國際景氣未來充滿不確定性，企業普遍轉攻為守，採取穩健經營型態，且除了經濟情勢詭譎多變之外，年輕人就業意向改變53.8%及少子化求職者變少25.7%也都成為國內業者必須面臨的兩大徵才挑戰。