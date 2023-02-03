中國偵察氣球飛美上空　重點一次看

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「華爾街日報」引述美方官員指出，這枚氣球在途經阿留申群島與加拿大後，本週稍早被飛越美國蒙大拿州民航班機上的人看到。蒙大拿州是美國陸基核子飛彈發射井重地，五角大廈稱氣球飛過多處「敏感」區域。
● 何謂間諜氣球
專家表示，過去幾十年部分國家用氣球作為偵察工具，尤其在冷戰高峰。智庫「捍衛民主基金會」高級研究員辛格頓（Craig Singleton）表示，這些氣球任務多元，包含偵察、追蹤飛彈威脅及通訊鏈節點等。
辛格頓說，五角大廈去年也轉向加碼資金籌獲高空氣球，部分原因是這類氣球具備追蹤極音速武器的潛力，「在新的大國競爭時代，我們看到各方又重拾起這項冷戰工具」。
● 美方如何因應
一名美方高層表示，總統拜登已聽取相關簡報，也詢問過幕僚有關的軍事選項，但五角大廈高層建議不要擊落，因為碎片可能傷及地面平民；目前美方仍未採取擊落手段。
● 中方想蒐集的情資為何
「華爾街日報」指出現階段還不清楚中方想情蒐的目標。有鑑美國空防系統之前沒能偵測到這枚氣球，氣球很可能沒使用會曝路行蹤的雷達或其他電子傳感設備。
中國積極研發這類新式氣球與飛船。去年5月中國一個官方科研單位宣布自主研發的「極目一號」III型飛船，從海拔4300公尺的營地升空，一度達9032公尺，超越聖母峰8848公尺的高度，締造飛船大氣科學觀測新紀錄。
同為去年，中國當局為中國航空工業集團（AVIC）研製的3款特殊構型熱氣球頒證；中航工業集團是中國航太國企，美國在川普政府時期以中航客戶終端為共軍而祭出制裁，中航則稱新的熱氣球屬民用。
● 氣球現在何處
高層國防官員表示，這枚氣球2日傍晚仍在美國上空懸浮，但他並未透露目前氣球具體位置或行徑方向，只說氣球動向正被追蹤。
美方官員表示，中國在少數情況下曾將偵察氣球派往美國本土。近年日本上空也出現高空氣球，包含2020年一枚懸掛十字形物件的氣球飛越日本東北地區，當時日本防衛省聲稱有對氣球密切監控。
● 為何有人造衛星還要用氣球
專家圈的說法是，氣球遠比間諜衛星便宜且具有更久的滯空巡遊時間，可以慢慢移動並長時間觀察特定地區，用於補強人造衛星的短處。
包含Aerostar等美企已為軍方及民間客戶研發高空氣球數十年，供作偵察或通訊之用，尤其一些缺乏衛星覆蓋的區域。五角大廈的防務創新部門已與Aerostar簽約研發軍用氣球，業者表示他們的氣球能在原地停留數週甚至數月，使用太陽能板為氣球上的電池充電。
● 適逢布林肯將訪中 時機敏感
此事適逢美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預定本週末訪問北京前夕。美方官員告訴華爾街日報，國務院已召見中國駐美大使館高層「傳達清晰、直白」訊息。（譯者：陳亦偉）1120203