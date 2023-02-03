瘋TikTok險害命！墨國學童試「鎮定劑挑戰」 15人全送醫
字節跳動（ByteDance）公司旗下社群軟體TikTok（中國版為抖音）推出之後，吸引許多年輕人使用，但上頭時常會出現誇張、令人難以想像的跟風挑戰，有時候甚至會危及跟風者的人身安全。近來在墨西哥就傳出，有15名小學生集體送醫，原因是他們進行抖音上的「鎮定劑挑戰」（Tranquilizer challenge），即是服用鎮定劑後，看誰最後一個睡著。這件事曝光後，當局隨即敦促家長需要監督小孩使用社群軟體的狀況。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合外媒報導，位於墨西哥中北部的瓜納華托市（Guanajuato）近來爆出，有15名小學生集體送醫的事件。這群小學生看了TikTok中的「鎮定劑挑戰」影片，決定於上月30日共同挑戰，但該挑戰影片是服用鎮定劑後，參與者中誰可以保持清醒最長時間為贏家，小學生們服用鎮定劑後，集體昏迷送醫。這群小學生就讀5或6年級，因未成年沒有對外公開詳細資訊，也未透露他們如何取得鎮定劑。
「鎮定劑挑戰」在當地十分流行，先前在墨西哥城也有8名名學生因濫用鎮定劑生病，蒙特雷則有3位學生送醫。而在這次發生在瓜納華托的事件則是從去年以來第四起類似案例。在小學生集體送醫事件爆出前幾天，墨西哥的衛生部門就已經發出警告，表示這樣的遊戲相當危險，但仍然有民眾嘗試，甚至未經處方購買鎮定劑。
瓜納華托市長納瓦羅（Alejandro Navarro）表示，這樣的狀況相當嚴重，同時呼籲家長應該監督小孩使用社群媒體的狀況，甚至認為兒童不應該擁有社群媒體帳號。當局也嚴正警告，在沒有醫療監督的狀況下服用鎮定劑，有可能造成嗜睡、噁心、記憶錯亂等問題，最嚴重的情況甚至導致昏迷死亡。