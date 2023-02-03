死亡+105！20多歲女確診摔落樓梯間昏迷 搶救5天仍不治
中央流行疫情指揮中心表示，今（3）日COVID-19 新增25,104例本土病例，境外移入373例，另外死亡個案有105例，其中有1例特殊死亡個案為20多歲女性。
編輯中心／綜合報導
指揮中心指出，今日新增1例特殊死亡個案，為20多歲女性， 有慢性精神疾病史，曾接種3劑疫苗，1月22日快篩陽性後被發現於樓梯間摔落昏迷，緊急送醫，經急救後恢復生命徵象收治加護病房，醫院亦通報新冠確診，但後續因出現休克、腦震盪及急性呼吸衰竭等，病況惡化，不幸於1月26日過世。經司法相驗開立死亡診斷為肺炎併多重器官衰竭、新冠病毒感染。
指揮中心進一步表示，今日新增的病例數較上週五多995例，增加約4.1%。指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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