年後開工除息登場　抓緊晶圓題材趨勢、行情看俏

有法人指出，台股大盤暫無回測前波低點危機，預期後續有反彈行情，若未來搭配成交量逐步回升，短中期仍有行情可期，建議現階段投資台股以「選題材不選行情」策略為佳。根據統計，元月以來台股加權指數上漲5.62%，電子工業類指數上漲7.57%，但與晶圓製造領域相關的臺灣晶圓製造指數漲幅高達12.15%，相對呈現上漲趨勢，顯示相關題材行情仍俏麗。
記者許家禎／台北報導
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金研究團隊表示，若投資人對台股行情期待，卻又擔憂景氣變化，建議採取台股ETF且聚焦成長性題材切入市場，像是兆豐台灣晶圓製造鎖定台灣註冊的股票，更能精準掌握台灣企業財報，減少海外匯損風險，提高投資部位的穩健性，而且去年底調整成分股，加強聚焦再生晶圓產業鏈，涵蓋5G、AI、IoT、電動車等領域的新型應用，這些均需要再生晶圓與晶片製造的專業製程，若再搭配客戶需求增長，可望推升再生晶圓產業調整報價並刺激走勢向上發展。
另外，台廠如台積電、聯發科、聯電、日月光投控、瑞昱等企業，在半導體、晶圓製造先進製程，以及技術優先等各方面擁有市場優勢，搭配年後利多回籠行情，有助晶圓製造持續成為投資主流題材，建議投資規劃上也可以逐批加碼，有機會跟進年後晶圓題材追漲的契機。
兆豐投信補充指出，金融市場波動頻繁，投資ETF時，仍留意除息前後的交易市場波動狀況，並觀察市價相對於淨值可能出現的變化，投資人交易時可多加留意此類條件，作為評估進場布局的依據。
※【NOWnews 今日新聞
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