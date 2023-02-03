支持勞工籌組工會　勞動部鼓勵運用相關補助

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為協助勞工順利籌組工會，勞動部借重既有工會及民間團體對於籌組及工會運作的經驗熟悉度，透過宣導會議將實務經驗及相關法令規範，提供給有意願籌組工會的企業勞工及產業勞工，使勞工在組織工會前，即能掌握工會角色定位及籌組流程，有效縮短摸索期，進而順利成立工會。
因此勞動部訂定「勞動部輔導勞工籌組企業工會或產業工會補助要點」，補助工會、工會聯合組織及成立宗旨與推動勞動事務相關之人民團體，一起共同協力勞工籌組工會。
勞動部說明，除了協助勞工籌組工會外，為使新成立工會儘速步上軌道，真正發揮工會監督及參與的功能，關鍵在於會員對於勞動觀念的正確認知，該部亦訂定「勞動部補助新成立工會辦理教育訓練實施要點」，補助成立未滿1年的工會，包含企業工會或產業及職業工會受僱於事業單位並實際從事工作之會員達30人以上者，透過辦理教育訓練來提升工會會員的勞動意識、熟悉工會相關法令及強化工會組織運作能力，使新成立工會會務運作更加健全。
2要點皆採部分經費補助方式，依實際出席人數核算，最高以活動計畫經費預算90%為限；補助基準為辦理半日教育訓練者，最高補助新台幣3萬元，辦理一日教育訓練者，最高補助5萬元。
勞動部表示，工會籌組與運作後，再透過集體協商，可以有效提升會員權益，因此，該部以實際行動規劃補助措施，支持勞工組織工會，歡迎勞工或工會踴躍申請運用相關補助。
另提醒想要申請輔導籌組工會教育訓練或實務應用輔導之補助的勞工或工會即刻起得於辦理期日7日前提出；新成立工會教育訓練的補助則應於教育訓練辦理期日30日前提出。相關資料及申請書表可至「勞動部網站/政府資訊公開/捐補助專區/勞動部捐補助規定/勞動關係」下載。