出席觀光節慶祝大會　賴清德：調整體質、為疫後觀光準備

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賴清德指出，疫情期間政府除提出紓困及振興方案，也在準備下一階段的發展，包括交通部長王國材提及調整觀光產業界的體質，也就是數位發展，以及進行觀光區域內基礎建設的盤點，並將與業界一同開發更多元的觀光議題。
台灣是一個非常漂亮的島嶼、漂亮的國家，具有多元的文化，也有非常多與國際接軌的世界聞名景點，政府也持續往此方向推動，為迎接疫後觀光產業的發展做準備。
賴清德指出，政府非常重視觀光產業的發展，觀光產業對台灣經濟及庶民生活非常重要，照顧到許多中小型店家，讓社會更加穩定。此外，政府投入歲計剩餘1,000億元推動「加強韌性經濟方案」，其中一項就是要與業界共同合作，吸引國際觀光客來臺，目標為600萬人次。
未來政府也將推出對策推動觀光產業，並期許業界也能提升產品與服務，包括國人海外旅遊及外國人來臺旅遊，未來新南向、北美洲、歐洲及日本等國家都是要努力的方向。
賴清德提到，他過去擔任行政院長期間，發現各縣市首長無不卯足全力，利用縣市所有資源，舉辦許多活動吸引觀光客到城市消費、旅遊。有些活動相當有特色，甚至具國際品質，未來交通部、觀光局都可以與地方政府合作，提供業界，並吸引國際觀光客到各縣市旅遊。
隨後，賴清德頒發「臺灣觀光特別貢獻獎」予葉菊蘭及吳寶田。接著與現場貴賓一同進行啟動儀式。包括行政院政務委員張景森、王國材、交通部觀光局長張錫聰等亦出席活動。