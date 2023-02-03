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出席觀光節慶祝大會　賴清德：調整體質、為疫後觀光準備

▲賴清德出席2023觀光節慶祝大會，與台灣觀光協會會長葉菊蘭同台。（圖／總統府提供）
▲賴清德出席2023觀光節慶祝大會，與台灣觀光協會會長葉菊蘭同台。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

副總統賴清德今（3）日上午出席「2023觀光節慶祝大會」，感謝觀光產業夥伴們於疫情期間配合政府防疫的貢獻與付出，他也表示，觀光正是春暖花開時，未來政府將調整觀光產業界的體質，進行觀光區域內基礎建設盤點，並與業界一同開發更多元的觀光議題，為迎接疫後觀光產業發展做準備，吸引更多國際觀光客來台。

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▲賴清德出席2023觀光節慶祝大會，承諾政府將調整觀光產業界的體質，為迎接疫後觀光產業發展做準備。（圖／總統府提供）
▲賴清德出席2023觀光節慶祝大會，承諾政府將調整觀光產業界的體質，為迎接疫後觀光產業發展做準備。（圖／總統府提供）
賴清德說，今天能代表總統蔡英文頒發「臺灣觀光特別貢獻獎」予台灣觀光協會會長葉菊蘭及總統府國策顧問暨麗寶集團董事長吳寶田，他深感榮幸。葉菊蘭發揮過去推動民主運動的精神，推動台灣觀光產業，不管是在國外或國內，都與觀光產業緊密站在一起，令人欽佩；吳寶田對於觀光產業發展的貢獻，可以說是有錢出錢、有力出力，他也表示敬意。

賴清德指出，疫情期間政府除提出紓困及振興方案，也在準備下一階段的發展，包括交通部長王國材提及調整觀光產業界的體質，也就是數位發展，以及進行觀光區域內基礎建設的盤點，並將與業界一同開發更多元的觀光議題。

台灣是一個非常漂亮的島嶼、漂亮的國家，具有多元的文化，也有非常多與國際接軌的世界聞名景點，政府也持續往此方向推動，為迎接疫後觀光產業的發展做準備。

賴清德指出，政府非常重視觀光產業的發展，觀光產業對台灣經濟及庶民生活非常重要，照顧到許多中小型店家，讓社會更加穩定。此外，政府投入歲計剩餘1,000億元推動「加強韌性經濟方案」，其中一項就是要與業界共同合作，吸引國際觀光客來臺，目標為600萬人次。

未來政府也將推出對策推動觀光產業，並期許業界也能提升產品與服務，包括國人海外旅遊及外國人來臺旅遊，未來新南向、北美洲、歐洲及日本等國家都是要努力的方向。

賴清德提到，他過去擔任行政院長期間，發現各縣市首長無不卯足全力，利用縣市所有資源，舉辦許多活動吸引觀光客到城市消費、旅遊。有些活動相當有特色，甚至具國際品質，未來交通部、觀光局都可以與地方政府合作，提供業界，並吸引國際觀光客到各縣市旅遊。

隨後，賴清德頒發「臺灣觀光特別貢獻獎」予葉菊蘭及吳寶田。接著與現場貴賓一同進行啟動儀式。包括行政院政務委員張景森、王國材、交通部觀光局長張錫聰等亦出席活動。

▲賴清德出席2023觀光節慶祝大會，與台灣觀光協會會長葉菊蘭同台。（圖／總統府提供）
▲賴清德出席2023觀光節慶祝大會，與台灣觀光協會會長葉菊蘭同台。（圖／總統府提供）

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