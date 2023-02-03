周子瑜買下高雄豪宅！170坪成交破億 行家曝：地段超好
南韓超人氣女團TWICE的台灣籍成員周子瑜傳出春節在台期間，與家人共同到高雄「雄崗信義美術館」賞屋，並已簽約高樓坪數住宅，成交金額超過1億元，雖然業者不方便公開購買坪數與總價，但「雄崗信義美術館」地處於豪宅匯集的農16特區，周圍環境極佳，大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，該區中古屋每坪單價都是30萬以上，新的豪宅也是50萬上下，不過高雄去年豪宅成交量表現下滑嚴重，周子瑜入住有機會讓該區域價格較為穩定，但應該不會有大幅度的上漲。
記者張志浩/綜合報導
周子瑜購買的雄崗信義美術館位於鼓山區裕誠路與富農路口，個案規畫118坪、180坪、230坪3種大尺度豪宅，據傳周子瑜鎖定170坪左右、一層一戶的物件。郎美囡表示，農16特區擁有極佳的地段，包括巨蛋商圈、義享天地商圈，龍華國小、輕軌和捷運站等，附近還有「凹子底森林公園」，不過雄崗信義美術館距離凹子底森林公園還有一段距離，單價能衝到這種程度也算是非常厲害；因為公園旁的京城建案，大多都是6字頭左右在浮動。
郎美囡說，目前市面上的豪宅的包括超大的迎賓大廳、游泳池、Spa、宴會廳、廚藝教室、健身房等標準配備，雄崗信義美術館一定都會有，更講究的建案還會放入當代藝術家的作品等，提升豪宅的氛圍與氣氛，基本上公設狀況一定是周子瑜和其他住戶都不必擔心的問題。
而提到高雄的豪宅交易，郎美囡表示，高雄前幾年主打半導體和科技產業，讓農16特區、美術館特區推動不少高價位豪宅，吸引許多政商名流購屋，不過去年科技業股票大跌、升息等影響，交易量大受打擊。今年仍較不樂觀，但若價格沒有持續飆高，一些基本的置產需求還是會在。
此外，針對周子瑜的入住，對該地段房價、購屋誘因是否會有影響？郎美囡則提及，形象好的政商名流對區域的豪宅口碑一定有所提升，但價格上很難有直接因素導致區域房價上漲，例如當年林志玲購買「力麒麒御」時，附近房價也沒有明顯成長，只是名人能讓豪宅價格相對較穩定，他人購屋誘因稍微提升。