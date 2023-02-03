吳宗憲抱孫女！「吳姍儒恭喜」訊息湧入 本人：我還沒生
吳宗憲（憲哥）二女兒吳則含（Vivian）與國民黨主席朱立倫外甥蔣豐蔚（Wilson）結婚1年多，懷上第一胎女兒，60歲憲哥今（3日）凌晨在粉專秀出和外孫女的合照，宣布「我當阿公了！小朋友超可愛的」，間接透露次女順產，沒想到，長女吳姍儒（Sandy）收到一堆恭賀訊息，對此，Sandy稍早發聲明澄清。
娛樂中心／綜合報導
憲哥今晨12點多PO出外孫女襁褓中的照片，寫下：「報告！！我當阿公了！小朋友超可愛的～」由於全文沒有特別說明是二女兒生產，因此不少不知情的人轉而向預產期在3月的Sandy道賀，「恭喜憲哥！恭喜Sandy」、「恭喜憲哥，也辛苦Sandy了」、「恭喜小憲憲誕生...啊不是...小sandy」！Sandy得知後哭笑不得。
Sandy在IG限時動態寫下：「恭喜我妹妹平安生下小姪女，溫拔可能太開心沒有講清楚，我還沒生喔！我還沒生喔！我還沒生喔！不用跟我說辛苦了哈哈哈哈！謝謝大家關心！」後來發現把外甥女稱謂寫錯，再發文更正，不好意思地大笑：「我也搞不清楚哈哈哈哈哈！隨便啦！反正就是我們家來了個可愛的小美女啦！」成了逗趣的插曲。（編輯：楊穎軒）